Ξένοι νοσηλευτές: Πιέσεις να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο - «Όμηροι των συντεχνιών οι ασθενείς» λέει η ΟΕΒ

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στον ιδιωτικό τομέα της υγείας προκαλεί η αναβολή της συζήτησης στη Βουλή των τροποποιήσεων για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με φορείς του κλάδου να εξετάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Η αποφυγή του να ανοίξει ξανά η συζήτηση, λίγο πριν τις εκλογές, συνδέεται άμεσα με τις έντονες αντιδράσεις των συντεχνιών των νοσηλευτών, οι οποίες διαφωνούν κάθετα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Έντονες είναι την ίδια στιγμή και οι αντιδράσεις από πλευράς του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτική των αντιδράσεων, η χθεσινή ανακοίνωση της ΟΕΒ, με την οργάνωση να προειδοποιεί ότι οι ασθενείς και ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να είναι «όμηροι συντεχνιακών πιέσεων». Ακόμη γίνεται λόγος για ανησυχία για την αδυναμία λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Επί του θέματος τοποθετήθηκε χθες και ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ο οποίος σε παρέμβασή του στο κρατικό ραδιόφωνο άφησε αιχμές για τη στάση της Βουλής ενώ προειδοποίησε ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης δεν αφορά μόνο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αλλά ένα ευρύτερο δίκτυο παρόχων υπηρεσιών υγείας, με τις επιπτώσεις να μεταφέρονται στους ίδιους τους ασθενείς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, με τον πρόεδρο του ΠΙΣ Πέτρο Αγαθαγγέλου να επισημαίνει ότι η έλλειψη νοσηλευτών αποτελεί πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως ανέφερε στον «Π», «είναι άλλο πράγμα ο συνδικαλισμός και άλλο να αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν χάριν του συνδικαλισμού», τονίζοντας ότι η αναζήτηση προσωπικού από το εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει μία από τις λύσεις που θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της κατάστασης.

SOS και για αποκατάσταση

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αλλά επηρεάζει και άλλες δομές υγείας, όπως τα κέντρα αποκατάστασης. Όπως ανέφερε στον «Π» ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Κώστας Ιουλιανός, τα κέντρα αποκατάστασης αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές δυσκολίες λόγω της έλλειψης νοσηλευτών. Όπως εξηγεί, μετά την ψήφιση της νομοθεσίας για τα κέντρα αποκατάστασης και ενώ οι μονάδες βρίσκονται στη διαδικασία εξασφάλισης των σχετικών αδειών, ο νόμος προβλέπει ότι μέσα σε τρεις μήνες από την αδειοδότηση θα πρέπει να παρουσιαστεί οργανόγραμμα στελέχωσης.

«Τι οργανόγραμμα να παρουσιάσω όταν δεν θα έχω τον απαραίτητο αριθμό νοσηλευτών;» διερωτάται, σημειώνοντας ότι χωρίς επαρκές προσωπικό πλήττεται τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται. Ενδεικτικά ανέφερε ότι «αν από τον κλινικό χώρο σήμερα απουσιάζουν 500 νοσηλευτές, ενδέχεται ο αριθμός αυτός να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 800 αν ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες που υπάρχουν στο κομμάτι της αποκατάστασης».

Υπογράμμισε, δε ότι, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας, απαιτείται να ληφθούν μέτρα και να δοθούν κάποιες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί ο συνδικαλισμός να στέκεται εμπόδιο στην αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς».

Θα μπει στην ατζέντα;

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αίρεται η υποχρέωση για εξασφάλιση μεταπτυχιακού τίτλου για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, την ίδια στιγμή που το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας από «στοιχειώδες» αυξάνεται στο «μέτριο».

Υπό το φως των εξελίξεων, η ΟΕΒ αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ευρεία σύσκεψη των φορέων της υγείας που επηρεάζονται από τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ώστε το θέμα να ενταχθεί στην ατζέντα της επιτροπής και να συζητηθεί την Πέμπτη, κάτι που δεν αποκλείεται εν τέλει να συμβεί.