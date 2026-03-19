Νοσηλευτές: Στη Βουλή το νομοσχέδιο εν μέσω αντιδράσεων

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η επαναφορά της συζήτησης στη Βουλή για πιθανό άνοιγμα του επαγγέλματος σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες, έπειτα από αιτήματα μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του κλάδου και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Όπως επισημαίνουν, η συζήτηση, η οποία είχε αρχικά «παγώσει» μετά από αντιδράσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων και της φοιτητικής κοινότητας, επανέρχεται δυναμικά, καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να τεθούν εκ νέου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τις ουσιαστικές αιτίες της υποστελέχωσης στον τομέα της υγείας. Αντίθετα, θεωρούν πως ενισχύει μια πολιτική που εστιάζει στη μείωση του κόστους εργασίας, παραγνωρίζοντας τα πραγματικά προβλήματα, όπως:

• οι χαμηλές απολαβές,

• οι δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας,

• η έλλειψη κινήτρων για τους νέους επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο σύστημα υγείας, με υπερφορτωμένες κλινικές, εντατικοποίηση της εργασίας και αυξημένες αναμονές για τους ασθενείς, τόσο στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όσο και σε προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις.

«Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα», τονίζουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τόσο τα εργασιακά δικαιώματα όσο και την ποιότητα φροντίδας των ασθενών.

Οι φοιτητές καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας και να δώσει έμφαση στην αναβάθμιση του επαγγέλματος της νοσηλευτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούν:

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο

• Επαρκή στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων

• Αμειβόμενη πρακτική άσκηση με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα

• Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον τόπο κατοικίας των φοιτητών

• Κατάργηση πρόσθετων απαιτήσεων πιστοποίησης αγγλικών για εργοδότηση, όπου αυτές ήδη καλύπτονται από τα προγράμματα σπουδών

Καταλήγοντας, υπογραμμίζουν ότι ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν να παραμείνουν αμέτοχοι σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον τους, καλώντας σε ουσιαστικό διάλογο και λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ένα ποιοτικό και δίκαιο σύστημα υγείας για όλους.

Η ΟΣΑΚ απαιτεί τη σωστή στελέχωση όλων των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και καλεί όλους να συνεργαστούν

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου δηλώνει την ετοιμότητά της να στηρίξει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, τονίζοντας ότι για την ΟΣΑΚ προέχει η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μετά από ενημέρωση τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές όσο και από τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και αφού έχει μελετήσει τα δεδομένα και διαμορφώσει τη θέση της, η ΟΣΑΚ επιθυμεί να αναφέρει τα εξής:

• Καταρχάς, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και επηρεάζει ήδη όχι μόνο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αλλά και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

• Η έλλειψη νοσηλευτών επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του συστήματος και εμποδίζει την εφαρμογή νομοθεσιών που έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή αλλά και νομοθεσιών που αναμένεται να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα, όπως ο νόμος που ρυθμίζει την αδειοδότηση των κέντρων αποκατάστασης, ο νόμος για την κοινοτική νοσηλευτική καθώς και η νομοθεσία που θα ρυθμίζει τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

Όταν το οργανωμένο κίνημα των ασθενών διεκδικεί και στηρίζει τη θεσμοθέτηση τέτοιων κρίσιμων νομοθεσιών, αναμένει ταυτόχρονα και την ουσιαστική εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η μη διαθεσιμότητα νοσηλευτών καθιστά τις νομοθεσίες αυτές γράμμα κενό.

Ως ΟΣΑΚ, στηρίζουμε τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί από τον Υπουργό Υγείας στη Βουλή, με στόχο την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή μας, οι επιφυλάξεις που εκφράζονται για την εργοδότηση καταρτισμένων νοσηλευτών από το εξωτερικό είναι λανθασμένες, σε μια περίοδο όπου το σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού.

Την ίδια στιγμή, απαιτούμε:

• τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων και διαδικασιών για τη διασφάλιση του επιπέδου εκπαίδευσης των νοσηλευτών που ενδεχομένως να εργοδοτηθούν από τρίτες χώρες, όταν τα προσόντα τους δεν έχουν αποκτηθεί σε κυπριακά πανεπιστήμια

• τη γνώση της ελληνικής γλώσσας

• από τους εργοδότες να ενεργήσουν με υπευθυνότητα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι το κέρδος ή την εξοικονόμηση

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, η ΟΣΑΚ καλεί:

• τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές να ενεργήσουν με πνεύμα συνεργασίας, ώστε να εξευρεθεί λύση που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή

• τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή πρόσθετων μέτρων και ολοκληρωμένης στρατηγικής που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα συνολικά και σε μόνιμη βάση

• τη Βουλή των Αντιπροσώπων να διαχειριστεί το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και να προχωρήσει στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθεσιών πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της

Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει ταυτόχρονα στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η αποδέσμευση των νοσηλευτών από μη νοσηλευτικά καθήκοντα και η στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά ωράρια του επαγγέλματος.

Τέλος, η ΟΣΑΚ ξεκαθαρίζει ότι η ασφάλεια των ασθενών και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση.

Το θέμα τίθεται στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, η ατζέντα της οποίας αναθεωρήθηκε χθες.