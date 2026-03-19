Έτοιμοι να βγάλουν μαχαίρια συντεχνίες νοσηλευτών και ιδιωτικός τομέας υγείας

Η Επιτροπή Υγείας της Βουλής θα εξετάσει τελικά το νομοσχέδιο για τις διευκολύνσεις, σε ό,τι αφορά την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με το θέμα να τίθεται στην σημερινή συνεδρία, η ατζέντα της οποίας αναθεωρήθηκε χθες.

Αρχικά το νομοσχέδιο, το οποίο επεστράφη στην Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, δεν θα ετίθεντο προς συζήτηση, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν από τις συντεχνίες των νοσηλευτών.

Η στάση ωστόσο αυτή των βουλευτών έφερε αντιδράσεις από φορείς, που στηρίζουν το νομοσχέδιο, όπως η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, στην οποία ανήκει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και ο Σύνδεσμος Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, αλλά και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, νοσηλευτές από τρίτες χώρες θα μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών και να εργάζονται στην Κύπρο χωρίς την υποχρέωση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου, όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας, από στοιχειώδες σε ικανοποιητικό, ενώ δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού αριθμού των νοσηλευτών, που εργοδοτούνται σε κάθε μονάδα.

Οι συντεχνίες των νοσηλευτών εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας, ότι δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά αίτια της υποστελέχωσης, τα οποία εντοπίζουν στις συνθήκες εργασίας και τις απολαβές. Παράλληλα, εγείρουν ανησυχίες για ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας, θέτοντας και ζητήματα γλωσσικής επάρκειας. Από την άλλη, φορείς που στηρίζουν το νομοσχέδιο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια περιορισμένη ρύθμιση, που αφορά μικρό αριθμό αποφοίτων και μπορεί να συμβάλει, έστω μερικώς, στην κάλυψη των αναγκών. Όπως αναφέρουν, το μέτρο δεν υποκαθιστά την ανάγκη για συνολικές λύσεις, αλλά αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.