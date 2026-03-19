Υπάκουσε στις συντεχνίες η Επιτροπή Υγείας – Στον «πάγο» το νομοσχέδιο για τους νοσηλευτές από τρίτες χώρες

Σε αναβολή οδηγήθηκε τελικά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, παρότι είχε ενταχθεί κανονικά στην ατζέντα της Επιτροπής Υγείας της Βουλής για σήμερα στις 11:30.

Είχε προηγηθεί συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τις συντεχνίες των νοσηλευτών, στην παρουσία του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και του προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιου Δίπλαρου, χωρίς ωστόσο να προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία.

Μετά το αδιέξοδο, εκπρόσωποι των συντεχνιών, μαζί με ομάδα φοιτητών νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, μετέβησαν έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να διαμαρτυρηθούν, με απώτερο σκοπό να εμποδίσουν την συζήτηση. Η κινητοποίηση ωστόσο δεν προχώρησε, έπειτα από διαβεβαιώσεις ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο δεν θα διεξαγόταν.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά «παγώνει» την προώθηση του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως όλα δείχνουν μπαίνει στο συρτάρι για να το παραλάβει τον Ιούνιο η νέα Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Την ίδια στιγμή που θεωρείτε βέβαιη η αντίδραση από πλευράς του ιδιωτικού τομέα, καθώς όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στην οποία ανήκουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και ο Σύνδεσμος Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, δύο εκ των φορέων που επηρεάζονται άμεσα από την έλλειψη νοσηλευτών και αντιδρούν με την μη προώθηση του νομοσχεδίου.

Το επίμαχο νομοσχέδιο προνοεί τη δυνατότητα εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με εγγραφή τους στο Μητρώο Νοσηλευτών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, καταργείται η απαίτηση μεταπτυχιακού τίτλου που ισχύει σήμερα, αυξάνεται το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας που απαιτείται, ενώ τίθεται και ανώτατο ποσοστό εργοδότησης στο 10% ανά μονάδα. Η ρύθμιση προωθείται ως μέτρο αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού, την ώρα που οι συντεχνίες εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών.