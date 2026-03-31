«Η συνδικαλιστική αδιαλλαξία δεν μπορεί να θυματοποιεί ασθενείς και παρόχους» – Παγώνουν προς το παρόν τα μέτρα οι ιδιώτες πάροχοι υγείας

Σε στάση αναμονής παραμένουν, προς το παρόν, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, παρά το οξύ πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών, στέλνοντας ταυτόχρονα ηχηρό μήνυμα προς την Πολιτεία.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (31/03), με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέτασαν την επιδεινούμενη κατάσταση λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στην Κυβέρνηση πριν από οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκε και ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος –όπως αναφέρθηκε– αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος, τοποθετώντας τις ελλείψεις περίπου στους 600 νοσηλευτές.

Παράλληλα, ενημέρωσε για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι:

εξετάζονται άμεσα μέτρα για προσωρινή αποσυμφόρηση

προωθούνται πιο μόνιμες λύσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Μετά την αποχώρηση του Υπουργού, οι πάροχοι, όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΕΒ αποφάσισαν ομόφωνα να μην προχωρήσουν άμεσα σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δίνοντας περιθώριο στην Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι η στάση αυτή είναι προσωρινή και πως το ενδεχόμενο μέτρων θα επανεξεταστεί, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Σαφείς αιχμές: «Δεν μπορεί να θυματοποιούνται ασθενείς»

Παράλληλα, οι οργανωμένοι πάροχοι υγείας υιοθετούν ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, επισημαίνοντας ότι «Η συνδικαλιστική αδιαλλαξία δεν μπορεί να θυματοποιεί τους ασθενείς και τους παρόχους».

Όπως τονίζουν, έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις που –κατά την εκτίμησή τους– δεν επηρεάζουν αρνητικά τους νοσηλευτές, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους ασθενείς και τη συνολική λειτουργία του συστήματος υγείας.

Τη θέση αυτή συνυπογράφουν βασικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα υγείας, μεταξύ των οποίων η ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και άλλοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

Η κοινή τους τοποθέτηση καταδεικνύει ότι το ζήτημα της υποστελέχωσης δεν αφορά μεμονωμένες μονάδες, αλλά το σύνολο του οικοσυστήματος υγείας.