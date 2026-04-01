"Έμφραγμα" στη ροή ασθενών: Καταγγελίες για πολύωρες αναμονές σε τρόλεϊ του τμήματος Πρώτων Βοηθειών, μέχρι να εξευρεθεί ελεύθερο κρεβάτι

Ανενεργός παραμένει αριθμός κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ασθενών, που αναμένουν με τις ώρες την εισαγωγή τους στο νοσηλευτήριο για σκοπούς θεραπείας. Η εφημερίδα μας έγινε δέκτης παραπόνων από ασθενείς, οι οποίοι κατήγγειλαν, ότι σε διάφορα τμήματα και κλινικές του Νοσοκομείου Λάρνακας παρατηρείται το φαινόμενο να μην χρησιμοποιούνται για σκοπούς περίθαλψης ασθενών όλες οι κλίνες, που διαθέτει το νοσηλευτήριο, προφανώς λόγω του περιορισμένου αριθμού νοσηλευτών, που εργοδοτείται. Και όλα αυτά, παρόλο που κατά την χειμερινή περίοδο, ιδιαίτερα την εποχή όπου παρατηρήθηκε έξαρση της γρίπης Α', οι ανάγκες ήταν ιδιαίτερα αυξημένες.

Όπως μας λέχθηκε, υπάρχουν τμήματα, που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν 28 έως 30 κλίνες, αλλά μόλις που χρησιμοποιούν 18-20 κρεβάτια… Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, τη δεδομένη στιγμή οι απενεργοποιημένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας αριθμούν συνολικά γύρω στις 25, γεγονός που υποχρεώνει ασθενείς, να περιμένουν με τις ώρες, μέχρι να εξευρεθεί κάποιο διαθέσιμο κρεβάτι. Η ροή ασθενών για περαιτέρω νοσηλεία γίνεται είτε από το τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, είτε από τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ασθενούς, ο οποίος, όπως μας κατήγγειλε, υποχρεώθηκε να παραμείνει σε τρόλεϊ του τμήματος Πρώτων Βοηθειών για 48 ώρες, μέχρι να βρεθεί ελεύθερο κρεβάτι για τη νοσηλεία του στο κατάλληλο τμήμα. Χρόνο με το χρόνο, τα προβλήματα στο Νοσοκομείο Λάρνακας γίνονται πιο σοβαρά εξαιτίας της μη αξιοποίησης κλινών, αφού οι ανάγκες του νοσηλευτηρίου αυξάνονται κατακόρυφα λόγω, κυρίως, της αύξησης του πληθυσμού.

Η απάντηση του ΟΚΥπΥ

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου δήλωσε, ότι η μη χρησιμοποίηση όλων των κλινών γίνεται στη βάση των αναγκών, που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Είπε, επίσης, ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, που παρατηρείται έξαρση των ιώσεων, στα νοσηλευτήρια λειτουργούν μέχρι και 14 κλίνες ως εφεδρεία, για εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών. Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ο ΟΚΥπΥ έχει σε λειτουργήσιμη κατάσταση, όσες κλίνες απαιτούν οι υφιστάμενες ανάγκες του νοσηλευτηρίου. Σχολιάζοντας την περίπτωση ασθενούς, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραμείνει καθηλωμένος 48 ώρες σε τρόλεϊ των Πρώτων Βοηθειών, μέχρι να εξευρεθεί διαθέσιμο κρεβάτι για τη νοσηλεία του, ο Χ. Χαριλάου εξήγησε, πως ενδεχομένως την συγκεκριμένη ημέρα να μην υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό ως «μεμονωμένο», το οποίο, όπως υποστήριξε, μπορεί να συμβεί μία φορά το χρόνο.