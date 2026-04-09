Μόλις το 20% γνωρίζει πρώτες βοήθειες στην Κύπρο - «Καμία σύνδεση καρδιακών και εμβολίων Covid» (ηχητικό)

Την ώρα που κάθε λεπτό χωρίς παρέμβαση σε μια καρδιακή ανακοπή μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης κατά 10%, στην Κύπρο μόνο το 20% των πολιτών γνωρίζει πώς να αντιδράσει, με τον επεμβατικό καρδιολόγο και διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Απολλώνιου Νοσοκομείου, Γιώργο Γεωργίου, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη γνώσεων πρώτων βοηθειών.

Ο κ. Γεωργίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέφερε ότι δεν υπάρχει σαφής επιστημονική τεκμηρίωση πως οι καρδιακές ανακοπές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε συγκεκριμένους μήνες, όπως ο Ιανουάριος ή ο Απρίλιος. Όπως εξήγησε, παρατηρείται μια γενική τάση αύξησης των εμφραγμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες, πιθανόν λόγω του κρύου που προκαλεί αγγειοσύσπαση, αλλά και σε περιόδους εορτών όπου καταγράφονται διατροφικές υπερβολές. Ωστόσο, τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά την αντίδραση των πολιτών σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Στην Κύπρο, μόλις το 20% των παρευρισκομένων επεμβαίνει, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου τα ποσοστά ξεπερνούν το 50% και φτάνουν ακόμη και το 80%. Την ίδια ώρα, η χρήση απινιδωτή περιορίζεται περίπου στο 1%, ακόμη και σε χώρους όπου οι συσκευές είναι διαθέσιμες.

Ο γιατρός απέδωσε την εικόνα αυτή κυρίως στην έλλειψη εκπαίδευσης και εξοικείωσης του κοινού με τις πρώτες βοήθειες, επισημαίνοντας ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τι είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ή φοβούνται να επέμβουν μήπως προκαλέσουν βλάβη. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι καρδιακές συμπιέσεις είναι απλές και μπορούν να κρατήσουν έναν άνθρωπο στη ζωή μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον παράγοντα του χρόνου, τονίζοντας ότι μετά τα πρώτα δέκα λεπτά χωρίς παρέμβαση οι πιθανότητες επιβίωσης είναι σχεδόν μηδενικές, ενώ η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων είναι καθοριστική για την έκβαση. Σημείωσε ότι σε άλλες χώρες η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ξεκινά από το σχολείο και επαναλαμβάνεται συστηματικά σε πανεπιστήμια και χώρους εργασίας, σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου τέτοιες πρακτικές δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες.

Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας, σημείωσε ότι οι υπηρεσίες ασθενοφόρων λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο, με ικανοποιητικούς χρόνους ανταπόκρισης και μεγάλη ακρίβεια στην τηλεφωνική αξιολόγηση των περιστατικών, ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτό δεν αρκεί αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση στα πρώτα κρίσιμα λεπτά.

Σε σχέση με τη φημολογία περί σύνδεσης των εμβολίων κατά της COVID-19 με αύξηση καρδιακών περιστατικών, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση που να στηρίζει τέτοιο ισχυρισμό.

Καταληκτικά, και με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις υπερβολές σε φαγητό και ποτό, να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες, αλλά και να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες.

