Προκήρυξη θέσεων στα διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 για διδακτορικά προγράμματα σπουδών όλων των Σχολών.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 για διδακτορικά προγράμματα σπουδών όλων των Σχολών.

Για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Μαΐου 2026. Για όλα τα υπόλοιπα διδακτορικά προγράμματα, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Έχουν προκηρυχθεί θέσεις για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι/ες για τα Διδακτορικά Προγράμματα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Υποβολή Αίτησης 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία να περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά εδώ)
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
  • Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων και Επαγγελματικών Επιδιώξεων
  • Αντίγραφο του/των τίτλου/τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στα τηλέφωνα 22394394 και 25730975, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  adminfo@frederick.ac.cy, ή να επισκεφθείτε τη σελίδα https://frederick.ac.cy/en/call-for-doctorate-applications

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick
(https://www.frederick.ac.cy/en/tuition-and-other-fees).

