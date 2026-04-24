Σε υψηλά επίπεδα η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, προειδοποιεί η Κομισιόν

Τα επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας και υποσιτισμού παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παγκοσμίως, με τις κρίσεις να συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε περιορισμένο αριθμό χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της Παγκόσμιας Έκθεσης για τις Επισιτιστικές Κρίσεις 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Δικτύου κατά των Επισιτιστικών Κρίσεων, η οξεία πείνα έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ενώ το 2025 καταγράφηκαν για πρώτη φορά δύο περιπτώσεις λιμού μέσα στο ίδιο έτος από την έναρξη δημοσίευσης της έκθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, δέκα χώρες, το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Μιανμάρ, η Νιγηρία, το Πακιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, η Συριακή Αραβική Δημοκρατία και η Υεμένη, αντιστοιχούσαν στα δύο τρίτα όλων των ανθρώπων που αντιμετώπιζαν υψηλά επίπεδα οξείας πείνας. Επισημαίνεται ότι το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν και η Υεμένη, βίωσαν τις μεγαλύτερες επισιτιστικές κρίσεις τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτο αριθμό ανθρώπων που αντιμετώπιζαν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Στο πιο ακραίο επίπεδο του λιμού εντοπίστηκε στη Γάζα και σε περιοχές του Σουδάν.

Όπως αναφέρεται, συνολικά 266 εκατομμύρια άνθρωποι σε 47 χώρες και περιοχές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας το 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 23% του πληθυσμού που εξετάστηκε. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με το 2024 και σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που είχε καταγραφεί το 2016.

Παράλληλα, η οξεία υποσιτιστική κρίση παραμένει σοβαρή, με την έκθεση να τονίζει ότι το 2025, 35,5 εκατομμύρια παιδιά υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό, ενώ σχεδόν 10 εκατομμύρια από αυτά αντιμετώπισαν σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι σχεδόν τα μισά από τα πλαίσια επισιτιστικών κρίσεων αντιμετώπισαν ταυτόχρονα και κρίσεις διατροφής, λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης σε τρόφιμα, ασθενειών και κατάρρευσης βασικών υπηρεσιών.

Ο αναγκαστικός εκτοπισμός συνέχισε επίσης να επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς περισσότεροι από 85 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν σε περιοχές που πλήττονται από επισιτιστικές κρίσεις το 2025, περιλαμβανομένων προσφύγων, αιτητών ασύλου και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων.

Στον πρόλογο της έκθεσης, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι οι συγκρούσεις παραμένουν ο βασικός παράγοντας της οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, κάνοντας λόγο για μία πρωτοφανή εξέλιξη μετά την καταγραφή λιμού σε δύο περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις μέσα στο ίδιο έτος.

Η έκθεση αυτή, συνέχισε ο ΓΓ, αποτελεί κάλεσμα για δράση προς τους παγκόσμιους ηγέτες, ώστε να επιδείξουν την πολιτική βούληση να αυξήσουν γρήγορα τις επενδύσεις σε σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια και να εργαστούν για τον τερματισμό των συγκρούσεων που προκαλούν τόσο μεγάλη δυστυχία σε τόσους πολλούς ανθρώπους.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ, τόνισε ότι η έκθεση λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και κάλεσμα για δράση, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ανασφάλειας μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επισήμανε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας ως αξιόπιστος και συνεπής ανθρωπιστικός δωρητής.

ΚΥΠΕ