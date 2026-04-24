Πρέπει να ξαναστήσουμε το κράτος πρόνοιας

Το εν λόγω podcast είχε προγραμματιστεί για γίνει στις αρχές Μαρτίου με αφορμή τη μέρα της γυναίκας, αλλά οι εξελίξεις με την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι άλλαξαν τα σχέδια. Με την Αργεντούλα Ιωάννου συζητάμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας… έστω και ετεροχρονισμένα βάζοντας πρώτα το βασικό ερώτημα, αν δηλαδή αυτού του είδους τα ζητήματα είναι επίκαιρα και πρέπει να τα συζητάμε μόνο την 8η του Μάρτη.

Μιλάμε για τα σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και επηρεάζουν άμεσα τις γυναίκες και πώς αυτά «γεννούν» ανισότητες και αναπαράγουν διάφορα κοινωνικά στερεότυπα. Ρωτάμε επίσης αν προτιμά το βουλεύτρια ή βουλευτής και τον ρόλο της γλώσσας καθώς και την άποψή της για τις ποσοστώσεις. Ακόμα εξηγεί τι είναι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και πώς η Κύπρος έχει δεσμευτεί σε αυτή και πόσα έχει εφαρμόσει από τις εκθέσεις της Grevio. Η κ. Ιωάννου μοιράζεται μαζί και εμπειρίες από το δικηγορικό της επάγγελμα αλλά και μια ξεχωριστή ιστορία όταν ξεκινούσε την καριέρα της και μία ηλικιωμένη έψαχνε τη «δικηόρο».

Η Αργεντούλα Ιωάννου είναι δικηγόρος με έντονη δράση στα ζητήματα ισότητας και ισοτιμίας των φύλλων. Μεταξύ άλλων είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και κατέρχεται ως υποψήφια βουλεύτρια στη Λεμεσό με το ΑΚΕΛ.