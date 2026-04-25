App κατά της βίας ζητούν οι μαθητές

Για πολλούς, η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται πίσω από την έξαρση της σχολικής βίας και παραβατικότητας. Οι ίδιες πλατφόρμες που φιλοξενούν περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού και επιθετικής συμπεριφοράς θεωρούνται συχνά μέρος του προβλήματος. Κι όμως, οι μαθητές προτείνουν να αξιοποιηθεί η τεχνολογία ως μέρος της λύσης.

Μέσα από την έκθεση της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι βουλευτές εισηγούνται μεταξύ άλλων τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής επικοινωνίας και πρόληψης της ενδοσχολικής βίας, επιχειρώντας να εισαγάγουν ένα σύγχρονο εργαλείο στη διαχείριση ενός φαινομένου που εξελίσσεται εντός και εκτός σχολείου.

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και πρόληψης, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και ενδεχομένως γονέων. Στόχος της εφαρμογής είναι να ενισχυθεί η έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών βίας, να βελτιωθεί η επικοινωνία εντός της σχολικής κοινότητας και να δημιουργηθούν πιο άμεσοι δίαυλοι παρέμβασης. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να μεταφέρει τη διαχείριση της σχολικής βίας σε ένα πιο άμεσο και προσβάσιμο περιβάλλον, προσαρμοσμένο στην καθημερινότητα των μαθητών, με τους νέους βουλευτές να σημειώνουν ότι παρόμοιες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για να βοηθήσουν μαθητές να καταγγείλουν πιο εύκολα περιστατικά βίας αλλά και από γονείς που αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν το παιδί τους, είτε αυτό είναι θύμα είτε θύτης.

Από το νηπιαγωγείο…

Η έκθεση της Βουλής των Νέων δεν περιορίζεται στην πρόταση της εφαρμογής αλλά σκιαγραφεί την ενδοσχολική βία και παραβατικότητα ως ένα ευρύ και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, καθώς τα φαινόμενα δεν εμφανίζονται ξαφνικά στην εφηβεία αλλά αναπτύσσονται σταδιακά, μέσα από ένα σύνολο κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων.

Αναστοχασμός αντί τιμωρίας

Στην ίδια κατεύθυνση, οι νέοι βουλευτές ζητούν ενεργότερη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην πρόληψη της βίας. Συγκεκριμένα, προτείνουν ενίσχυση δράσεων που προάγουν τη συνεργασία, τον σεβασμό και τη συνύπαρξη, όπως προγράμματα διαπολιτισμικής συμπερίληψης και βιωματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, προωθείται η ιδέα της ενεργούς εμπλοκής των μαθητών μέσα από πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, όπως η καμπάνια «#Respect – Μαζί Ενάντια στην Παραβατικότητα», με στόχο οι ίδιοι να λειτουργούν ως φορείς αλλαγής μέσα στη σχολική κοινότητα.

Σημαντική θέση στις εισηγήσεις κατέχει και η διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση περιστατικών βίας. Αντί της αποκλειστικής έμφασης στην τιμωρία, προτείνεται η θεσμοθέτηση διαδικασίας γραπτού αναστοχασμού, μέσω της οποίας οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και να κατανοήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται, όπως εξηγούν οι νέοι βουλευτές, «σε μια πιο παιδαγωγική λογική, που επιδιώκει όχι μόνο την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της επανάληψης τέτοιων συμπεριφορών».

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Παράλληλα, στην έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των εκπαιδευτικών μέσα από συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά ενδοσχολικής βίας και να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψή της. Μεταξύ άλλων καταγράφεται η θέση ότι «η επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προβάλλεται ως βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του σχολικού περιβάλλοντος».