ΟΗΕ: Πυρομαχικά που δεν εξερράγησαν απειλούν τη Γάζα για δεκαετίες

Τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώνουν και ακρωτηριάζουν αμάχους, ενώ απειλούν να εμποδίσουν την ανοικοδόμηση για πολλά χρόνια ακόμη, προειδοποίησε την Παρασκευή ο ΟΗΕ.

Η Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) διαθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας τέτοιων πυρομαχικών, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται ότι είναι υψηλότερος.

Ο επικεφαλής της UNMAS στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Γιούλιους Φαν ντερ Βαλτ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ότι τα μισά από τα θύματα που έχουν καταγραφεί είναι παιδιά.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children, η χρήση εκρηκτικών στη Γάζα έχει ως αποτέλεσμα να μένουν ανάπηρα 475 παιδιά κάθε μήνα, πολλά από αυτά για όλη τους τη ζωή. Η Ναρμίνα Στρίσενετς, της οργάνωσης, ανέφερε ότι στη Λωρίδα της Γάζας ζει σήμερα «ο μεγαλύτερος αριθμός ακρωτηριασμένων παιδιών» στον κόσμο.

Ο κ. Φαν ντερ Βαλτ είπε ότι η UNMAS δεν έχει ακόμη μπορέσει να αποτιμήσει πλήρως το εύρος του προβλήματος, όμως τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν «υψηλή πυκνότητα» πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί σε όλο τον θύλακα.

Η υπηρεσία έχει καταγράψει περισσότερα από 1.000 τέτοια πυρομαχικά κατά τις αποστολές της στη Γάζα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, περίπου ένα κάθε 600 μέτρα, χωρίς αυτά να αποτελούν το σύνολο όσων υπάρχουν.

Πριν τον πόλεμο, η Γάζα ήταν ήδη από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, με περίπου 6.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον κ. Φαν ντερ Βαλτ, ο πόλεμος μείωσε στην πράξη στο μισό τον διαθέσιμο χώρο, διπλασιάζοντας την πυκνότητα του πληθυσμού.

Πυρομαχικά έχουν εντοπιστεί ακόμη και σε πυκνοκατοικημένους καταυλισμούς εκτοπισμένων, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει κίνδυνος και για ανθρωπιστικές οχηματοπομπές που κινούνται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της UNMAS ανέφερε ότι, στην καλύτερη περίπτωση, θα απαιτηθούν περίπου 514 εκατομμύρια δολάρια για την εξουδετέρωση και απομάκρυνση των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και ο αναγκαίος εξοπλισμός.

Προειδοποίησε, τέλος, ότι το πρόβλημα, ιδιαίτερα μέσα στα συντρίμμια, είναι τόσο εκτεταμένο ώστε τα εκρηκτικά θα συνεχίσουν να αποτελούν απειλή για δεκαετίες.

