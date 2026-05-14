Η «πίντα» στο English School ξέφυγε: Κουκουλοφόροι μαθητές προκάλεσαν ζημιές και αναστάτωση - Βανδάλισαν σχολικούς χώρους και εξοπλισμό

Ζημιές, αναστάτωση σε χώρους του σχολείου και καταγγελίες για βανδαλισμούς άφησε πίσω της η φετινή «πίντα» στο English School. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι βανδαλισμοί επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλες τις τάξεις, ενώ δεν έλειψαν γκράφιτι και υβριστικά συνθήματα σε βάρος μελών του προσωπικού και της Διεύθυνσης του σχολείου.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν χαρακτηρίζονται από πλευράς της Διεύθυνσης του σχολείου ως αρκετές, τόσο σε σχολικό εξοπλισμό όσο και σε αίθουσες. Η δράση των μαθητών εκλήφθηκε από τη σχολική κοινότητα ως ασέβεια προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα λόγω των γκράφιτι και των υβριστικών αναφορών που φέρεται να γράφτηκαν σε βάρος προσωπικού και μελών της Διεύθυνσης. Φωτογραφίες, που περιήλθαν στον «Π», δείχνουν αναποδογυρισμένα ή μετακινημένα έπιπλα, καθώς και εικόνα αναστάτωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.

Από πλευράς διοίκησης γίνεται λόγος για παρουσία δεκάδων μαθητών στον χώρο κατά τη διάρκεια της «πίντας», περίπου 70, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στα όσα εκτυλίχθηκαν. Το σχολείο διαθέτει κάμερες ασφαλείας, καθώς και φρουρό, ο οποίος ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ήταν σε θέση να παρέμβει λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών που εισήλθαν στον χώρο.

Τι είναι η «πίντα»

Η «πίντα» αποτελεί μια παράδοση που τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια συνδέεται με την τελευταία ημέρα φοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών. Οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν από την τελευταία ημέρα, στήνοντας συνήθως φάρσες σε εκπαιδευτικούς ή μέλη του προσωπικού. Άλλες χρονιές, όπως αναφέρουν πρόσωπα με γνώση των γεγονότων, είχαν καταγραφεί μικροζημιές. Φέτος, ωστόσο, η κατάσταση έλαβε πολύ μεγαλύτερη έκταση.

Με μάσκες και κουκούλες

Παρά την ύπαρξη καμερών, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέστη δυνατό να αναγνωριστούν πρόσωπα, καθώς οι μαθητές φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η είσοδος στον σχολικό χώρο δεν έγινε απλώς στο πλαίσιο μιας μαθητικής παράδοσης αλλά με πρόθεση πρόκλησης ζημιών.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την έκταση των βανδαλισμών, δεν φαίνεται να ενημερώθηκε η Αστυνομία, ώστε να κινηθούν οι ανάλογες διαδικασίες για όσους συμμετείχαν στις καταστροφές.

Σημειώνεται ότι, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η «πίντα» δημιουργεί προβλήματα, πριν από τη φετινή διοργάνωση είχε προηγηθεί συνάντηση της Διεύθυνσης του σχολείου με εκπροσώπους των μαθητών. Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ξεκαθαριστεί ότι θα τους επιτρεπόταν να μπουν στον χώρο του σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν τη σχολική περιουσία.

Οι προειδοποιήσεις και οι συνέπειες

Προς τους μαθητές είχε σταλεί και σχετικό μήνυμα, με τη Διεύθυνση του σχολείου να προειδοποιεί ότι σε περίπτωση βανδαλισμών θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά τα όσα ακολούθησαν και αφού δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων από το υλικό των καμερών, η Διεύθυνση φέρεται να έδωσε στους μαθητές που συμμετείχαν τη δυνατότητα να βγουν μπροστά και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, προκειμένου να αποφευχθεί η τιμωρία του συνόλου των μαθητών.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση του σχολείου ανακοίνωσε ότι η φετινή τελετή αποφοίτησης δεν θα πραγματοποιηθεί όπως άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα, δεν θα περιλαμβάνει τα επιπλέον στοιχεία που συνήθως πλαισίωναν την εκδήλωση αλλά θα περιοριστεί στην επίδοση των απολυτηρίων στους μαθητές.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από μαθητές και γονείς, με τον Σύνδεσμο Γονέων να αποστέλλει επιστολή προς τη Διεύθυνση του σχολείου. Στην επιστολή, ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει τη σοβαρότητα όσων συνέβησαν και καταδικάζει τόσο την προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητές όσο και τις ζημιές σε σχολική περιουσία και τις επικίνδυνες ενέργειες που σημειώθηκαν.

Την ίδια ώρα, όμως, ζητά όπως οι συνέπειες εφαρμοστούν με δικαιοσύνη, συνέπεια και αναλογικότητα, θέτοντας ζήτημα συλλογικής τιμωρίας. Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η χρονιά αριθμεί περίπου 160 μαθητές, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμηση του σχολείου, οι εμπλεκόμενοι ήταν 50 με 70. Ως εκ τούτου, σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός μαθητών δεν συμμετείχε στις πράξεις και δεν πρέπει να στερηθεί ένα σημαντικό ορόσημο της σχολικής του ζωής.

Παρά την επιστολή και τις αντιδράσεις, η απόφαση της Διεύθυνσης δεν έχει διαφοροποιηθεί. «Διέλυσαν το σχολείο. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα και προς τους άλλους μαθητές ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», ανέφερε στον «Π» αρμόδιο πρόσωπο.