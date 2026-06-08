Με το δεξί στις Παγκύπριες οι υποψήφιοι (φώτο)

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών άνοιξε σήμερα η αυλαία των Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026, με 5.139 υποψηφίους να περνούν την πρώτη κοινή δοκιμασία της φετινής διαδικασίας. Η εξέταση άρχισε στις 8:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 11:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου που θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Η πρώτη εικόνα που μετέφεραν υποψήφιοι μετά την έξοδό τους από τα εξεταστικά κέντρα ήταν καθησυχαστική, καθώς αρκετοί χαρακτήρισαν τα θέματα βατά και διαχειρίσιμα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Το μάθημα των Νέων Ελληνικών θεωρείται κάθε χρόνο καθοριστικό για την ψυχολογία των υποψηφίων, αφού είναι το πρώτο στο οποίο παρακάθονται όλοι ανεξαιρέτως και λειτουργεί ως η αφετηρία του εξεταστικού μαραθωνίου.

Διαφήμιση και Καταναλωτισμός

Το θέμα της έκθεσης προήλθε από την ενότητα «Διαφήμιση και Καταναλωτισμός», με τους θεματοθέτες να επιλέγουν ένα ζήτημα γνώριμο στους μαθητές και άμεσα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Πρόκειται για θεματική που επιτρέπει στους υποψηφίους να αναπτύξουν επιχειρήματα γύρω από την επίδραση της διαφήμισης, τα καταναλωτικά πρότυπα, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, αλλά και την ανάγκη κριτικής σκέψης απέναντι στα μηνύματα που δέχεται ο σύγχρονος πολίτης.

Η επιλογή του θέματος φαίνεται να βοήθησε αρκετούς υποψηφίους, καθώς δεν θεωρήθηκε αποκομμένη από την ύλη ή δύσκολη στην προσέγγιση. Αντιθέτως, πρόκειται για ενότητα που δίνει περιθώριο αξιοποίησης παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή, την αγορά, το διαδίκτυο και την επιρροή που ασκούν οι εικόνες και τα μηνύματα στις επιλογές των νέων.

Η πρώτη ανάσα μετά την αγωνία

Η πρώτη ημέρα των Παγκυπρίων συνοδεύεται παραδοσιακά από αυξημένο άγχος, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου του εξεταστικού δοκιμίου αλλά και επειδή οι υποψήφιοι καλούνται να μπουν στον ρυθμό μιας αυστηρής και απαιτητικής διαδικασίας. Για πολλούς, το τέλος της πρώτης εξέτασης λειτουργεί ως ψυχολογική αποφόρτιση, αφού η αρχική αγωνία υποχωρεί και πλέον η προσοχή στρέφεται στα επόμενα μαθήματα.

Στα 54 εξεταστικά κέντρα η διαδικασία ξεκίνησε κανονικά, με τα εξεταστικά δοκίμια να φτάνουν στα σχολεία σε σφραγισμένους φακέλους και να ανοίγονται εντός της αίθουσας στην παρουσία των υποψηφίων.

Οι αριθμοί των εξετάσεων

Στις φετινές Παγκύπριες συμμετέχουν συνολικά 5.139 υποψήφιοι. Από αυτούς, οι 4.798 είναι τελειόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ενώ 341 είναι παλαιοί απόφοιτοι που παρακάθονται εκ νέου στη διαδικασία. Στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται και 413 υποψήφιοι που διεκδικούν πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ηλικιακό εύρος των υποψηφίων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το philenews, ανάμεσά τους βρίσκονται άτομα από 17 έως και 75 ετών, στοιχείο που αναδεικνύει ότι οι Παγκύπριες δεν αφορούν μόνο τους τελειόφοιτους αλλά και ανθρώπους που επιστρέφουν στη διαδικασία διεκδικώντας μια νέα εκπαιδευτική διαδρομή.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται αύριο Τρίτη με τις Μουσικές Σπουδές, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν τα Οικονομικά, η Χημεία και η Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Θεωρητικής Κατεύθυνσης.