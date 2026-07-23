«Όχι» της Αμερικανικής Βουλής στον πόλεμο με το Ιράν: Νέο ψήφισμα-χαστούκι στον Τραμπ για απόσυρση των στρατευμάτων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα νέο ψήφισμα, με το οποίο ζητείται η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ένα κείμενο που έχει μόνο συμβολική σημασία καθώς δεν είναι δεσμευτικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές τάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς και υπερψήφισαν το κείμενο αυτό που πέρασε με 214 ψήφους υπέρ και 208 κατά.

Η ψηφοφορία οργανώθηκε μετά τον θάνατο άλλων τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών από ιρανικά πλήγματα, ανεβάζοντας στους 18 τους νεκρούς για τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Γερουσία πρόκειται να ψηφίσει ένα ξεχωριστό, αλλά παρόμοιο ψήφισμα αργότερα σήμερα.

Στα τέλη Ιουνίου τα δύο Σώματα του Κογκρέσου είχαν υιοθετήσει ένα παρόμοιο ψήφισμα, που δεν έχει ισχύ νόμου.

Μολονότι οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία στη Βουλή και τη Γερουσία, η συσσώρευση αυτών των ψηφισμάτων κατά της στρατιωτικής εκστρατείας του Τραμπ στο Ιράν συνιστά πλήγμα για τον 80χρονο Αμερικανό πρόεδρο. Όταν η Βουλή συζητούσε το προηγούμενο ψήφισμα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε κάνει λόγο για «αντιπατριωτική» ψηφοφορία.

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να περιορίσουν τις στρατιωτικές εξουσίες του Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν, καταγγέλλοντας την παράκαμψη της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή, όμως απαιτεί να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Στις αρχές Μαΐου ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η διορία αυτή δεν ισχύει, επειδή ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν είχε τελειώσει. Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούσαν ήδη αυτό το επιχείρημα, πριν ξεκινήσουν και πάλι τα αμερικανικά πλήγματα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

«Αμερικανοί χάνουν τη ζωή τους λόγω του ανεύθυνου και παράνομου πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ και του Πιτ Χέγκσεθ», του υπουργού Άμυνας, είπε ο βουλευτής Σεθ Μόυλτον. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους σταματήσουμε. Τώρα», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πριν από την ψηφοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ