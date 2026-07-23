Κίτρινος δράκος των εσπεριδοειδών: Ε/κ και Τ/κ καθήλωσαν την ασιατική ψύλλα - Έδρασαν τα ωφέλιμα έντομα

Μετά από περίπου έναν χρόνο, απέδωσαν καρπούς οι συντονισμένες ενέργειες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, περιορίζοντας σημαντικά τους αριθμούς του εντόμου ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών (Asian citrus psyllid) Diaphorina citri, που από το 2023 και μετά, είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο το νησί. Είναι ο κύριος φορέας του βακτηρίου του Κίτρινου Δράκου των Εσπεριδοειδών (HLB), της πιο καταστροφικής ασθένειας των εσπεριδοειδών σε Αμερική, Ασία και Αφρική. Αξίζει να τονιστεί ότι μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο έντομο δεν έχει ανιχνευθεί σε κανένα άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο στην Κύπρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθούν το θέμα στενά.

Το βακτήριο του Κίτρινου Δράκου των Εσπεριδοειδών δρα σαν σιωπηλός δολοφόνος των δέντρων, μπλοκάροντας τη ροή θρεπτικών συστατικών. Τα φύλλα αναπτύσσουν κίτρινο μοτίβο, οι καρποί γίνονται πικροί και παραμορφωμένοι, και μέσα σε 5-8 χρόνια, το δέντρο πεθαίνει. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Η Φλόριντα, κάποτε παγκόσμια δύναμη στα εσπεριδοειδή, έχασε το 90% της παραγωγής της, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν πλέον εσπεριδοειδή. Η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έχασε τα μισά της δέντρα.

Το επίτευγμα των δύο πλευρών ήταν το κύριο θέμα της τελευταίας συνάντησης της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, με τον Ελληνοκύπριο συμπρόεδρο, Μιχάλη Λοϊζίδη να αναφέρει στον «Π» ότι και οι δύο πλευρές που συμμετέχουν στην Επιροπή είναι πολύ χαρούμενες και ικανοποιημένες για αυτήν τη θετική εξέλιξη σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση του νησιού. «Είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Καταφέραμε να καθηλώσουμε το έντομο Diaphorina citri, δηλαδή να μειώσουμε τις συγκεκντρώσεις και τους αριθμούς του σε βαθμό που να μη μας δημιουργούν ανησυχίες, όπως προηγουμένως. Στην πιθανότητα να παρουσιαστεί το βακτήριο, καθώς αυτό είναι αναμενόμενο, θα μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα παρά προηγουμένως», τόνισε ο κ. Λοϊζίδης.

Οι αναφορές του Ελληνοκύπριου συμπρόεδρου συμφωνούν με τα αποτελέσματα των ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας στο έδαφος που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. «Σε επισκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο–Νοέμβριο του 2025 από κοινή ομάδα ειδικών του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας της Βαλένθια (IVIA), σε 23 επιλεγμένες τοποθεσίες σε όλο το νησί, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση των πληθυσμών του εντόμου σε σχέση με τις αντίστοιχες τοποθεσίες του 2024», ανέφερε στον «Π» λειτουργός του Τμήματος Γεωγίας. «Ενώ τον Ιούλιο του 2024 ανιχνεύθηκε παρουσία του εντόμου στο 100% των επισκοπηθέντων οπωρώνων, ένα χρόνο μετά ενήλικα άτομα εντοπίστηκαν μόνο στο 38,5% των δειγματοληπτικών τοποθεσιών, με πολύ χαμηλές πυκνότητες στη συντριπτική πλειονότητά τους», πρόσθεσε.

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Έδρασαν τα ωφέλιμα έντομα

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της Diaphorina citri στην Κύπρο, τον Αύγουστο το 2023, το Τμήμα Γεωργίας ξεκίνησε πρόγραμμα εξάλειψης που δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί πλήρως λόγω της ευρείας διασποράς μικρών εσπεριδοειδών φυτειών, αποσπασμένων οπωρώνων και κήπων σε όλη την ύπαιθρο. Όμως το 2024 εγκαινιάστηκε πρόγραμμα κλασικής βιολογικής καταπολέμησης με την εισαγωγή του παράσιτου Tamarixia radiata, δηλαδή ωφέλιμου εντόμου που τρέφεται με την ασιατικλη ψύλλα, μετά από προμήθεια από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, η επιστήμονες των δύο πλευρών συμφώνησαν για απελευθερώσεις κοινού ωφέλιμου εντόμου και αλληλοενημέρωση δράσεων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα σημερινά ενθαρρυντικά αποτελέσματα ακόμα πιο σημαντικό είναι το ποσοστό παρασιτισμού: στη θέση με τη μεγαλύτερη πυκνότητα εντόμου, το 96,2% των νυμφών βρέθηκε παρασιτισμένο από Tamarixia radiata, γεγονός που πιστοποιεί ότι το παράσιτο έχει εγκατασταθεί σταθερά και ασκεί ισχυρή βιολογική πίεση στον πληθυσμό του βλαβερού εντόμου.

Αναδύθηκε επίσης ένα δεύτερο αυτόχθονο παρασιτοειδές (ωφέλιμο έντομο), το Tamarixia citricola, είδος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό εντομολογίας (Urbaneja et al., Journal of Applied Entomology, 2026).

«Οι πληθυσμοί της Diaphorina citri παραμένουν γενικά χαμηλοί στη συντριπτική πλειοψηφία των παρακολουθούμενων θέσεων. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2024. Εντούτοις, η απειλή παραμένει και η επιτήρηση δεν επιτρέπεται να χαλαρώσει. Η D. citri έχει αποδείξει ικανότητα ταχείας ανάκαμψης σε ευνοϊκές συνθήκες – ιδίως κατά τη βλάστηση νέων βλαστών, που αποτελούν το κύριο υπόστρωμα ωοτοκίας και νυμφικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Γεωργίας συνεχίζει τις επισκοπήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως σε περιοχές με ιστορικό παρουσίας του εντόμου», τόνισε ο λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.