Παγκύπριες: Βατή η πρεμιέρα

Με μια πρώτη ανάσα ανακούφισης ολοκληρώθηκε για χιλιάδες υποψηφίους η χθεσινή πρεμιέρα των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης. Τα Νέα Ελληνικά, το μάθημα με το οποίο άνοιξε η αυλαία της φετινής διαδικασίας, δεν αιφνιδίασαν τους περισσοτέρους, καθώς το εξεταστικό δοκίμιο χαρακτηρίστηκε από αρκετούς υποψηφίους βατό, κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Η πρώτη εικόνα που μεταφέρθηκε έξω από τα εξεταστικά κέντρα ήταν θετική, με μαθητές να δηλώνουν πως περίμεναν δυσκολότερο γραπτό, έχοντας υπόψη δοκίμια προηγούμενων ετών.

Στη φετινή διαδικασία συμμετέχουν 5.139 υποψήφιοι φοιτητές. Από αυτούς, οι 4.798 είναι τελειόφοιτοι λυκείων και τεχνικών σχολών, ενώ 341 είναι παλαιοί απόφοιτοι. Παράλληλα, 413 υποψήφιοι διεκδικούν πρόσβαση σε στρατιωτικές σχολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αριθμός των υποψηφίων που αιτήθηκαν διευκολύνσεις, ο οποίος ανέρχεται φέτος στους 642, αυξημένος σε σχέση με τους 614 του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό της τελευταίας επταετίας, με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Γνώριμο θέμα, χωρίς αιφνιδιασμό

Το θέμα της έκθεσης προήλθε από την ενότητα «Διαφήμιση και Καταναλωτισμός», μια θεματική γνώριμη στους μαθητές και άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους. Η επιλογή του θέματος φαίνεται πως βοήθησε αρκετούς υποψηφίους, καθώς τους έδινε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν παραδείγματα από τη σύγχρονη ζωή, τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα, την αγορά και τα καταναλωτικά πρότυπα που διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές, ιδιαίτερα στους νέους.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν υποψήφιοι, κάποιοι είχαν υπολογίσει ότι το θέμα της διαφήμισης και του καταναλωτισμού συγκέντρωνε πιθανότητες να τεθεί, ακολουθώντας την… αφαιρετική μέθοδο. Όπως εξήγησαν, απέκλεισαν θεματικές που είχαν τεθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, η οικολογία και το περιβάλλον, καθώς και την παιδεία, η οποία ήταν το θέμα της έκθεσης στις απολυτήριες εξετάσεις.

Πρωταγωνιστής και η Ιστορία της Κύπρου

Πέρα από την έκθεση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το λογοτεχνικό μέρος του δοκιμίου, στο οποίο ήταν έντονο το στοιχείο της σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου. Ως αδίδακτο κείμενο δόθηκε το ποίημα «Γρηγόρης Αυξεντίου» της πρώην υπουργού Παιδείας Κλαίρης Αγγελίδου, ενώ οι υποψήφιοι κλήθηκαν επίσης να προσεγγίσουν τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη Ρίτσου και απόσπασμα από το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα» του Κώστα Μόντη, με αναφορά στην τουρκική εισβολή.

Πρώτη ψυχολογική ώθηση

Οι εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα με το μάθημα των Μουσικών Σπουδών, ενώ αύριο, Τετάρτη, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Οικονομικά, τη Χημεία και την Τεχνολογία.

Τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων αναμένονται στο τέλος Ιουλίου, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά την επίσκεψή της στο εξεταστικό κέντρο του Λυκείου Κύκκου Β΄, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της έναρξης της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια, θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία, πρώτα για την Κύπρο και στη συνέχεια για την Ελλάδα. Η υπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψηφίους, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι εξετάσεις δεν αποτελούν το τέλος, αλλά την αρχή μιας νέας διαδρομής. Όπως ανέφερε, είναι «μόνο ένα βήμα» στη μετέπειτα πορεία των παιδιών, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν μπροστά τους πολλές επιλογές.