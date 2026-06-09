Σημαντικές διακρίσεις για κυπριακές ομάδες σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό ρομποτικής στην Πράγα

Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν από την Πράγα οι κυπριακές ομάδες που συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ρομποτικής Robotic Day Prague 2026, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου 2026 στην Τσεχία.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας, μέσω του Τμήματος Θετικών Επιστημών, και συγκέντρωσε ομάδες μαθητών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε σειρά ρομποτικών προκλήσεων, παρουσιάζοντας καινοτόμες κατασκευές, τεχνικές λύσεις και δεξιότητες προγραμματισμού.

Η κυπριακή αποστολή ξεχώρισε για την ποιότητα της συμμετοχής της, καταγράφοντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές κατηγορίες του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, οι κυπριακές ομάδες κατέκτησαν:

1η θέση στην κατηγορία Roadside Assistance , με την ομάδα Island Boys από το Epiteugma Robotics Lab .

στην κατηγορία , με την ομάδα από το . 2η θέση στην κατηγορία Roadside Assistance , με την ομάδα Agent Road - Bot από το Epiteugma Robotics Lab .

στην κατηγορία , με την ομάδα από το . 1η θέση στην κατηγορία Ketchup House , με την ομάδα I Forgot Now από το Epiteugma Robotics Lab .

στην κατηγορία , με την ομάδα από το . 2η θέση στην κατηγορία ToyCleanup, με την ομάδα Quantum Minds από το Epiteugma Robotics Lab.

Αξιόλογη ήταν, επίσης, η παρουσία και η κατάταξη και άλλων κυπριακών ομάδων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, προερχόμενων από το Pascal Private School, καθώς και από τα ιδιωτικά φροντιστήρια Ευρυμάθεια, Madlab και Παιδεία.

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική τους επίδοση στον διαγωνισμό, με ιδιαίτερη αναγνώριση στις κυπριακές ομάδες που ξεχώρισαν. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου. Μπράβο σε όλους», δήλωσε ο κ. Σταύρος Χαραλάμπους, υπεύθυνος της κυπριακής αποστολής στην Τσεχία.

Οι κυπριακές ομάδες που συμμετείχαν στο Robotic Day Prague 2026 είχαν προκριθεί μέσα από τον αντίστοιχο διαγωνισμό Robotic Day Cyprus 2026, ο οποίος διοργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Achievement Foundation for Talented and Gifted Youth.

Η επιτυχία των ομάδων στην Πράγα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων των μαθητών της Κύπρου στους τομείς της ρομποτικής, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση STEM.