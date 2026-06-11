Εκλογές ΟΕΛΜΕΚ: Ο Συνδιασμός που συγκέντρωσε σχεδόν το 50% των ψήφων - Τα τελικά αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα παγκύπρια τελικά αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΛΜΕΚ, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Αλλαγή εξασφάλισε την πρώτη θέση, λαμβάνοντας 2,626 ψήφους, ποσοστό 46.1% και 10 έδρες στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η Προοδευτική, με 1,627 ψήφους, ποσοστό 28.6% και 6 έδρες, ενώ η ΔΗΚΙ έλαβε 733 ψήφους, ποσοστό 12.9% και 3 έδρες.

Η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών συγκέντρωσε 399 ψήφους, ποσοστό 7.0% και 1 έδρα, ενώ η Νέα Κίνηση έλαβε 311 ψήφους, ποσοστό 5.5% και επίσης 1 έδρα.

Συνολικά ψήφισαν 5,696 καθηγητές. Η σύνθεση του 21μελούς ΚΔΣ διαμορφώνεται ως εξής: Αλλαγή 10 έδρες, Προοδευτική 6, ΔΗΚΙ 3, Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών 1 και Νέα Κίνηση 1.

Πέραν της σύνθεσης του ΚΔΣ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των 180 γενικών αντιπροσώπων ανά επαρχιακό γραφείο. Η Αλλαγή εξασφάλισε συνολικά 83 γενικούς αντιπροσώπους, με τη μεγαλύτερη δύναμή της να καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου έλαβε 32, ενώ ακολουθούν η Λεμεσός με 16, η Πάφος και η Αμμόχωστος με 12 αντιπροσώπους αντίστοιχα. Η Προοδευτική εξέλεξε 51 γενικούς αντιπροσώπους, με ισχυρή παρουσία στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου έλαβε 16 και 15 αντιπροσώπους αντίστοιχα, καθώς και στη Λάρνακα, όπου εξασφάλισε 8. Η ΔΗΚΙ εξέλεξε 24 γενικούς αντιπροσώπους, η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών 13 και η Νέα Κίνηση 9.