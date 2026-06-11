Έρχονται απογευματινές καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα – Πού δεν αποκλείεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Εκλογές ΟΕΛΜΕΚ: Ο Συνδιασμός που συγκέντρωσε σχεδόν το 50% των ψήφων - Τα τελικά αποτελέσματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με 46,1% και 10 έδρες στο νέο ΚΔΣ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν τα παγκύπρια τελικά αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΛΜΕΚ, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Αλλαγή εξασφάλισε την πρώτη θέση, λαμβάνοντας 2,626 ψήφους, ποσοστό 46.1% και 10 έδρες στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η Προοδευτική, με 1,627 ψήφους, ποσοστό 28.6% και 6 έδρες, ενώ η ΔΗΚΙ έλαβε 733 ψήφους, ποσοστό 12.9% και 3 έδρες.

Η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών συγκέντρωσε 399 ψήφους, ποσοστό 7.0% και 1 έδρα, ενώ η Νέα Κίνηση έλαβε 311 ψήφους, ποσοστό 5.5% και επίσης 1 έδρα.

Συνολικά ψήφισαν 5,696 καθηγητές. Η σύνθεση του 21μελούς ΚΔΣ διαμορφώνεται ως εξής: Αλλαγή 10 έδρες, Προοδευτική 6, ΔΗΚΙ 3, Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών 1 και Νέα Κίνηση 1.

Πέραν της σύνθεσης του ΚΔΣ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των 180 γενικών αντιπροσώπων ανά επαρχιακό γραφείο. Η Αλλαγή εξασφάλισε συνολικά 83 γενικούς αντιπροσώπους, με τη μεγαλύτερη δύναμή της να καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου έλαβε 32, ενώ ακολουθούν η Λεμεσός με 16, η Πάφος και η Αμμόχωστος με 12 αντιπροσώπους αντίστοιχα. Η Προοδευτική εξέλεξε 51 γενικούς αντιπροσώπους, με ισχυρή παρουσία στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου έλαβε 16 και 15 αντιπροσώπους αντίστοιχα, καθώς και στη Λάρνακα, όπου εξασφάλισε 8. Η ΔΗΚΙ εξέλεξε 24 γενικούς αντιπροσώπους, η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών 13 και η Νέα Κίνηση 9.

Tags

ΟΕΛΜΕΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα