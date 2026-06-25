Με εναλλαγή στην προεδρία η νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ – Πρώτος πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από Προοδευτική

Με συμφωνία για εξ ημισείας κατανομή της ηγεσίας συγκροτήθηκε η νέα Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου από την Προοδευτική να αναλαμβάνει πρώτος την προεδρία της οργάνωσης για τους επόμενους 18 μήνες.

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των συνεργαζόμενων κινήσεων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας, την προεδρία θα αναλάβει εκπρόσωπος της ΔΗΚΙ, στην προκειμένη ο Αντρέας Μαυράτσας για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας.

Η νέα ηγετική δομή διαμορφώθηκε μέσα από συνεργασία τεσσάρων κινήσεων, οι οποίες εξασφάλισαν την πλειοψηφία των 11 εδρών στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αφήνοντας εκτός της διοίκησης την Αλλαγή, παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις πρόσφατες εκλογές.

Στο νέο σχήμα, αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Κυριάκος Ματθαίου, γενικός γραμματέας ο Ανδρέας Μαυράτσας, γενικός ταμίας ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου και οργανωτικός γραμματέας ο Στέλιος Κουτσίδης. Παράλληλα, στις θέσεις βοηθού γενικού γραμματέα και βοηθού γενικού ταμία τοποθετούνται οι Χρίστος Πατάτας και Γιάννης Αντωνιάδης αντίστοιχα.

Οι συσχετισμοί αυτοί προέκυψαν μετά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, όπου η Αλλαγή διατήρησε την πρώτη θέση με ποσοστό 46.1% και 10 έδρες, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Η Προοδευτική κατέγραψε 28.56% και έξι έδρες, η ΔΗΚΙ 12.87% και τρεις έδρες, ενώ από μία έδρα εξασφάλισαν η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών και η Νέα Κίνηση.