Αννίτα Δημητρίου: «Με περηφάνια βλέπω το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να εξελίσσεται, να επεκτείνεται και να κάνει την Κύπρο ακόμη πιο περήφανη»

Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης επισημότητας και ακαδημαϊκής λαμπρότητας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μια βραδιά αφιερωμένη στην επιστημονική αριστεία, στην καινοτομία και στη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών που καλείται να διαμορφώσει τον κόσμο του αύριο.

Η τελετή ανέδειξε τον κομβικό ρόλο των επιστημών και της μηχανικής στην πρόοδο των κοινωνιών, στην τεχνολογική εξέλιξη και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, από την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τη διεπιστημονική έρευνα και την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρώτος χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο οποίος συνεχάρη τις απόφοιτες και τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και αναφέρθηκε στη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της δημιουργικότητας και της υπεύθυνης ηγεσίας σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Στην ομιλία του ανέδειξε τις διακρίσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εστιάζοντας στις σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις του, ιδιαίτερα στην κατάταξή του ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα του κόσμου από το Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026. Σημείωσε, δε, την κατάταξή του στην 3η κοινή θέση σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων NEOLAiA. Τέλος, αναφέρθηκε στην δημιουργία του παραρτήματος UNIC Athens στην Ελλάδα.

Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους και τις απόφοιτες, ο Πρύτανης Πουγιούτας τους προέτρεψε να πορεύονται με όραμα, επιμονή και στρατηγική σκέψη, να παραμένουν ταπεινοί και ανοιχτοί στην κριτική, να καλλιεργούν καινοτόμο πνεύμα, να συνεργάζονται ουσιαστικά με τους άλλους, να επιδεικνύουν συναισθηματική νοημοσύνη να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, να διασφαλίζουν την ένταξη και να οικοδομούν ηγεσία με συνέχεια και προοπτική.

Χαιρετισμό απηύθυνε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Αννίτα Δημητρίου. Στην ομιλία της, εξήρε την αναπτυξιακή πορεία, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την πρόοδο και την εξωστρέφειά του, που, όπως ανέφερε, καθιστούν την Κύπρο ακόμη πιο περήφανη. Τόνισε, παράλληλα, πως η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί κοινό στόχο και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την πορεία και το έργο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Απευθυνόμενη προς τους αποφοίτους και τις απόφοιτες, και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών, υπογράμμισε ότι σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, παγκόσμιων προκλήσεων και έντονων κοινωνικών μεταβολών, η γνώση, η δημιουργικότητα και η αποφασιστικότητά τους θα είναι καθοριστικές για την προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Σημείωσε ακόμη ότι η εκπαίδευση που έλαβαν τούς έχει εφοδιάσει όχι μόνο με τεχνικές γνώσεις, αλλά και με την ευθύνη να αξιοποιούν την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας.

Τρίτος στη σειρά των ομιλητών ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής, Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αποστολή της σύγχρονης επιστημονικής εκπαίδευσης, στη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας και στις προοπτικές που διαμορφώνονται για τους νέους αποφοίτους σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών μετασχηματισμών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «ένα πτυχίο δεν σημαίνει ότι γνωρίζεις τα πάντα. Σημαίνει ότι έχεις μάθει πώς να αντιμετωπίζεις όσα ακόμη δεν γνωρίζεις», υπογραμμίζοντας πως η πραγματική αξία της επιστήμης και της μηχανικής βρίσκεται στην υπηρεσία ενός σαφούς ανθρώπινου σκοπού. Μέσα από παραδείγματα από την αεροδιαστημική και τη βιοϊατρική μηχανική, ανέδειξε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της προετοιμασίας απέναντι στην αβεβαιότητα και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τους αποφοίτους και τις απόφοιτες να επενδύσουν στην κρίση, την υπευθυνότητα, την καθαρή επικοινωνία και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αναγόρευση της Καθηγήτριας Paola Cinnella σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η τιμητική αυτή διάκριση αναγνώρισε την εξέχουσα ακαδημαϊκή και ερευνητική της προσφορά, την αφοσίωσή της στην επιστήμη, καθώς και τη συμβολή της στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία της ρευστομηχανικής, της υπολογιστικής επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Καθηγήτρια Cinnella προσέφερε σπουδαίο έργο στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της πρωτοποριακής της έρευνας για μια υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη.

Στην αντιφώνησή της, η Καθηγήτρια Cinnella εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για την αναγόρευσή της σε Επίτιμη Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι η τιμητική αυτή διάκριση αγγίζει όχι μόνο την επιστημονική της πορεία, αλλά και τις αξίες που έχουν καθοδηγήσει το έργο της, με επίκεντρο την ίδια την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ως επιστήμονες και μηχανικοί, το καθήκον μας δεν είναι απλώς να παράγουμε νέα γνώση, αλλά να διασφαλίζουμε ότι αυτή χρησιμοποιείται με σύνεση και τίθεται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς της Μεσογείου, στη σημασία της διάχυσης της γνώσης, στον ρόλο της διδασκαλίας και της καθοδήγησης των νεότερων γενεών, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην επιστήμη και τη μηχανική. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, θεσμών και χωρών, τονίζοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής, από την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και την προηγμένη μηχανική, απαιτούν συλλογική προσπάθεια, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό προσανατολισμό προς την πρόοδο.

Ακολούθησε η απονομή των τίτλων σπουδών στους αποφοίτους και τις αποφοίτους της Σχολής, σε μία στιγμή ιδιαίτερης συγκίνησης και υπερηφάνειας για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα, και τον Ανώτερο Αντιπρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Α. Φέλλα.

Την τελετή παρακολούθησαν πλήθος προσκεκλημένων, γονείς και συγγενείς των αποφοίτων, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εύχεται στους αποφοίτους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.