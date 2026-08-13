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Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος ΩΡΛ Παναγιώτης Παμπορίδης - Το συγκινητικό αντίο του γιου του Γιώργου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ηλικία σχεδόν 96 ετών απεβίωσε ο Παναγιώτης Παμπορίδης, μία από τις πιο γνωστές μορφές της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου. Με ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς τον «τον μεγαλύτερο και καλύτερο δάσκαλο ζωής».

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του διακεκριμένου ωτορινολαρυγγολόγου Δρ Παναγιώτη Παμπορίδη, ο οποίος υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου και για δεκαετίες προσέφερε τις υπηρεσίες του μέσα από την Κλινική Παμπορίδη στη Λευκωσία.

Ο εκλιπών, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σχεδόν 96 ετών, ήταν γνωστός τόσο για την πολυετή προσφορά του στην ιατρική όσο και για την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική τα τελευταία χρόνια.

Συγκινητική ήταν η ανάρτηση του γιου του, βουλευτή Λευκωσίας του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος γνωστοποίησε το γεγονός μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Έζησες μια δύσκολη αλλά γεμάτη ζωή, πολεμώντας να την διαμόρφωσες όπως εσύ την ήθελες και τα κατάφερες όσο λίγοι, φτάνοντας σχεδόν στα 96, με θαυμαστή διαύγεια μέχρι το τέλος», έγραψε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αξίες που, όπως σημειώνει, κληρονόμησε από τον πατέρα του, γράφοντας ότι «υπήρξες για εμάς τα παιδιά σου ο μεγαλύτερος και καλύτερος δάσκαλος ζωής και μας εμφύσησες αξίες όπως η τιμή, η αγάπη, η ανθρωπιά, η φιλία».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε: «Σ' ευχαριστούμε για όλα. Καλό σου ταξίδι παπά μου! Να μας φιλήσεις τη μάμμα».

Η κηδεία και οι λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας αναμένεται να ανακοινωθούν από την οικογένεια.

Tags

ΔΗΣΥΘΑΝΑΤΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ

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