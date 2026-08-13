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Απίστευτο περιστατικό: Τετράτροχη έπεσε στη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο - Τι αναφέρει η Αστυνομία, δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών όταν 22χρονη φέρεται να έχασε τον έλεγχο τετράτροχης μοτοσικλέτας κατά τη στάθμευση. Το όχημα πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και κατέληξε στη θάλασσα, ενώ η οδηγός υπέστη κάταγμα σπονδύλου και νοσηλεύεται.

Στη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο κατέληξε τετράτροχη μοτοσικλέτα μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Αγία Νάπα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22χρονης γυναίκας.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο politis.com.cy ότι χθες, γύρω στις 11:00 π.μ., λήφθηκε κλήση για το περιστατικό και στο σημείο μετέβησαν μέλη της Δύναμης για εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η τετράτροχη μοτοσικλέτα οδηγείτο από 22χρονη, με συνεπιβάτιδα 26χρονη. Η οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της τετράτροχης μοτοσικλέτας κατά την προσπάθεια να σταθμεύσει. Ως αποτέλεσμα, οι δύο επιβάτιδες έπεσαν στο έδαφος, και η τετράτροχη μοτοσικλέτα συνέχισε ανεξέλεγκτη την πορεία της, πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Η 22χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα σπονδύλου και παραμένει για νοσηλεία.

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που η τετράτροχη μοτοσικλέτα καταλήγει στη θάλασσα, ενώ πρόσωπα που βρίσκονταν στην περιοχή παρακολουθούν το συμβάν χωρίς να μπορούν να παρέμβουν.

 

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Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή των Θαλασσινώ Σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο, συμβαίνουν τακτικά ατυχήματα με πτώσεις από τους βράχους και τραυματισμούς, πράγμα που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να προβούν στην περίφραξη του χώρου για αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

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