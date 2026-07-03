Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου επιβραβεύει την αριστεία στην Τελετή Βράβευσης 2025-2026 της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου γιόρτασε τις επιτυχίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πλαίσιο της Τελετής Βράβευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για την αναγνώριση της ακαδημαϊκής αριστείας, της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής και του Προγράμματος MBA, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημαντική συμβολή των χορηγών του Προγράμματος, των οποίων η διαχρονική στήριξη ενισχύει την αποστολή του MBA και τη στενή διασύνδεσή του με την επιχειρηματική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα MBA εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους χορηγούς των φετινών βραβείων, Coca-Cola HBC Cyprus, PwC Foundation, Vassos Eliades Ltd, Grant Thornton Cyprus, Themis Portfolio Management Ltd και Deloitte Cyprus, για τη συνεχή και πολύτιμη υποστήριξή τους. Η συμβολή τους προάγει την αριστεία, επιβραβεύει την προσπάθεια και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηγετικών στελεχών.

Κατά την τελετή απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία:

Το Βραβείο Coca - Cola H BC Cyprus στη Μαρία Α. Πολυβίου, πρωτεύσασα φοιτήτρια του ακροατηρίου πλήρους φοίτησης.

στη Μαρία Α. Πολυβίου, πρωτεύσασα φοιτήτρια του ακροατηρίου πλήρους φοίτησης. Το Βραβείο Coca - Cola HBC Cyprus για την καλύτερη διπλωματική εργασία με τίτλο «Green Hydrogen Production from Solar Curtailed Energy» στους Μιχάλη Ηρακλείδη, Γεώργιο Χατζηπαναγή, Μαρίνα Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστίνα Πατινίου και Χλόη Καλογήρου.

για την καλύτερη διπλωματική εργασία με τίτλο «Green Hydrogen Production from Solar Curtailed Energy» στους Μιχάλη Ηρακλείδη, Γεώργιο Χατζηπαναγή, Μαρίνα Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστίνα Πατινίου και Χλόη Καλογήρου. Το Βραβείο PwC Foundation στον Αντρέα Παντελή, πρωτεύσαντα του αγγλόφωνου ακροατηρίου μερικής φοίτησης.

στον Αντρέα Παντελή, πρωτεύσαντα του αγγλόφωνου ακροατηρίου μερικής φοίτησης. Το Βραβείο Vassos Eliades Ltd στην Παναγιώτα Παναγίδου, πρωτεύσασα του ελληνόφωνου ακροατηρίου μερικής φοίτησης.

στην Παναγιώτα Παναγίδου, πρωτεύσασα του ελληνόφωνου ακροατηρίου μερικής φοίτησης. Το Βραβείο Grant Thornton Cyprus εις μνήμην του Καθηγητή Λογιστικής Δρος Νίκου Βαφέα στους Τάσο Αντωνόπουλο και Μάριο Κλαρκ για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στα μαθήματα Λογιστικής.

εις μνήμην του Καθηγητή Λογιστικής Δρος Νίκου Βαφέα στους Τάσο Αντωνόπουλο και Μάριο Κλαρκ για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στα μαθήματα Λογιστικής. Το Βραβείο Themis Portfolio Management Ltd εις μνήμην του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Δρος Γεώργιου Νησιώτη στους Τάσο Αντωνόπουλο, Μάριο Κλαρκ και Γεωργία Λοίζου για τις διακρίσεις τους στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής.

εις μνήμην του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Δρος Γεώργιου Νησιώτη στους Τάσο Αντωνόπουλο, Μάριο Κλαρκ και Γεωργία Λοίζου για τις διακρίσεις τους στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής. Το Βραβείο Deloitte Cyprus στον Τάσο Αντωνόπουλο για την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα MBA 511 «Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Το Πρόγραμμα MBA συγχαίρει θερμά όλους τους βραβευθέντες για τις εξαιρετικές επιδόσεις και τις επάξιες διακρίσεις τους. Η επιτυχία τους αντανακλά τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα του Προγράμματος και τη δέσμευσή τους στην προσωπική και επαγγελματική αριστεία.

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει επίσης τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς το Stelios Philanthropic Foundation και την Πετρολίνα για τη γενναιόδωρη χορηγία υποτροφιών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Στο πλαίσιο της διαχρονικής τους δέσμευσης για την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας και της ισότητας ευκαιριών, το Stelios Philanthropic Foundation προσέφερε τρεις υποτροφίες ύψους €10.000 η καθεμία στη Χριστίνα Χρίστου, τη Μαρία Μουσικού και τον Τάσο Αντωνόπουλο, ενώ η Πετρολίνα προσέφερε υποτροφία ύψους €10.250 στον Παντελή Πέτρου. Οι υποτροφίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε άξιους φοιτητές και φοιτήτριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση των δύο οργανισμών να επενδύουν στους αυριανούς ηγέτες.

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει προσηλωμένο στην εκπαίδευση στελεχών με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ήθος και ηγετικές δεξιότητες, ενισχύοντας παράλληλα τις συνεργασίες του με την επιχειρηματική κοινότητα προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών του, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Πρόγραμμα MBA

Πανεπιστήμιο ΚύπρουΙούνιος 2026