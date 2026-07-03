Το Omega αποχαιρετά τον Γιώργο Τσαλακό, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της κυπριακής τηλεόρασης

Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Omega Media Group αποχαιρετά τον Γιώργο Τσαλακό, έναν σπουδαίο δημοσιογράφο, έναν οραματιστή της κυπριακής τηλεόρασης, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κύπρου.

Ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε ένας δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση, ακεραιότητα, διορατικότητα και σπάνιο ήθος. Για σχεδόν πέντε δεκαετίες υπηρέτησε την ενημέρωση με συνέπεια, ευθύνη και απόλυτο σεβασμό προς την αλήθεια και τον πολίτη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης κυπριακής τηλεόρασης.

Για το Omega Channel, ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του, τον Σεπτέμβριο του 2018. Η πορεία του δίπλα στον αείμνηστο Σωκράτη Χάσικο είχε ήδη δημιουργήσει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης, μέσα από τη συνεργασία τους στον Όμιλο AlfaMedia Services, όπου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής, έχοντας την ευθύνη ενός πολυσχιδούς οργανισμού που περιλάμβανε τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, τις εφημερίδες «Αλήθεια» και «Sportday», τον Super Sport FM, το περιοδικό «Τηλέραμα» και το τυπογραφείο AlfaPrinters.

Όταν δημιουργήθηκε το Omega Channel, ο Σωκράτης Χάσικος εμπιστεύθηκε και πάλι τον Γιώργο Τσαλακό για να ηγηθεί της μεγάλης πρόκλησης ενός νέου τηλεοπτικού σταθμού. Με τη σοφία της εμπειρίας, το καθαρό του όραμα και τις αδιαπραγμάτευτες αρχές του, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του.

Είχαμε την ξεχωριστή τιμή να συνεργαστούμε μαζί του στο τελευταίο επαγγελματικό κεφάλαιο μιας σπουδαίας διαδρομής. Μας χάρισε απλόχερα τις γνώσεις του, μας καθοδήγησε με γενναιοδωρία, πίστευε στην τεκμηριωμένη ενημέρωση, στην αντικειμενικότητα, στη δεοντολογία και στον σεβασμό προς τον τηλεθεατή.

Το 2022, ο Γιώργος Τσαλακός ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Γενικός Διευθυντής του Omega Channel, κλείνοντας έναν καθοριστικό κύκλο προσφοράς από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σταθμού. Αυτό δεν σήμανε και το τέλος της παρουσίας του στον Όμιλο. Μέχρι το 2023 συνέχισε να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του ως Σύμβουλος της Διοίκησης σε θέματα ενημερωτικής λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης.

Η Διοίκηση, η Διεύθυνση και όλοι οι εργαζόμενοι του Omega Media Group εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συμπορευτούν μαζί του.

Η μνήμη του ας είναι αιώνια.

Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή και η παρακαταθήκη σου θα συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο της δημοσιογραφίας που τόσο αγάπησες και υπηρέτησες μέχρι το τέλος.