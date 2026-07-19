Από 3 Αυγούστου η καταβολή των δόσεων σπουδαστικών δανείων του ΚΦΙΚΒ – Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το 2026/27

Αρχίζει από 1η Αυγούστου του 2026 η έκδοση της δόσης των σπουδαστικών δανείων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026/2027, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) Γιώργος Σοφοκλέους, καλώντας τους δικαιούχους να αποταθούν στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων Στέγης (ΟΧΣ) για απόσυρση του ποσού. Παράλληλα σημείωσε ότι η υποβολή αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό συνεχίζεται.

Ταυτόχρονα, σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κ. Σοφοκλέους είπε ότι έχουν παραληφθεί 317 αιτήσεις για σπουδές, σε σχέση με 416 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Όσον αφορά τις αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου, ανέφερε ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν παραληφθεί 506 αιτήσεις, σε σχέση με 559 αιτήσεις κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Επιπλέον, ανέφερε ότι για όλους τους σκοπούς αιτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν παραληφθεί 969 αιτήσεις, σε σχέση με 1.031 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Φορέα προέτρεψε τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις τους για σπουδαστικό δάνειο «έχουν ήδη εξεταστεί και εγκριθεί» από τον Κεντρικό Φορέα να αποταθούν από τις 3 Αυγούστου του 2026 (αφού 1/8 είναι Σάββατο) στα καταστήματα του ΟΧΣ της επαρχίας τους ώστε να αποσύρουν το ποσό που τους αναλογεί για το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος.

Πρόσθεσε πως για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στον ΟΧΣ την εγγραφή τους για το 2026/2027, ενώ για όσους δεν έχουν κάνει εγγραφή ακόμα και το φετινό ακαδημαϊκό έτος δεν είναι το πρώτο έτος σπουδών ούτε το τελευταίο, μπορούν να προσκομίσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έτους που έληξε για να αποσύρουν τη νέα δόση του δανείου τους και μόλις εξασφαλίσουν την εγγραφή να την προσκομίσουν και αυτή.

Ανέφερε επίσης ότι για τους πρωτοετείς φοιτητές γίνεται δεκτή η προσφορά της θέσης, ενώ για όσους το 2026/2027 είναι το τελευταίο έτος σπουδών, ο δικαιούχος θα μπορεί να πάρει το 50% της δόσης που αναλογεί με την προσκόμιση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους μέχρις ότου προσκομίσει την εγγραφή του για να πάρει και το υπόλοιπο 50%.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος

Στο σημείο αυτό, ο κ. Σοφοκλέους είπε ότι η υποβολή αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026/2027 συνεχίζεται και η τελευταία ημερομηνία για τη φετινή χρονιά είναι η 31η Ιανουαρίου του 2027.

«Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη σπουδάζουν αλλά η φετινή χρονιά δεν αφορά το πρώτο έτος σπουδών τους για κάλυψη με δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα του υπολοίπου των σπουδών», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως δικαιούχοι για υποβολή αίτησης στον ΚΦΙΚΒ είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας είτε οι ίδιοι, είτε οι γονείς του ή γιαγιάδες/παππούδες, ακόμη και οι θείοι/θείες τους.

Ανέφερε ότι τα ποσά που παραχωρούνται για σπουδές, ανάλογα πάντοτε με την αξία της κατεχόμενης περιουσίας του δικαιούχου, μπορούν να καλύψουν ετήσια, τα δίδακτρα όπου υπάρχουν και έξοδα συντήρησης ανάλογα με τη χώρα σπουδών.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στα ποσά, ο κ. Σοφοκλέους είπε ότι €11.000 αφορά για σπουδές στις ΗΠΑ και Καναδά, €10.000 για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία, €8.000 για σπουδές στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες που δεν αναφέρονται ονομαστικά, €1.700 για σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, €5.000 για σπουδές στην Κύπρο (περιοχή φοίτησης διαφορετική από την περιοχή διαμονής) και €2.500 για σπουδές στην Κύπρο (περιοχή φοίτησης ίδια με την περιοχή διαμονής).

Στο ΥΠΟΙΚ κανονισμοί σχεδίου στήριξης, ετοιμάζονται κανονισμοί για το «ΚτίΖω»

Εξάλλου, ο κ. Σοφοκλέους είπε στο ΚΥΠΕ ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναθέσει στον Κεντρικό Φορέα την ετοιμασία Κανονισμών για το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικής Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων ή Απροσπέλαστων Περιουσιών από την αξιοποίηση του τέλους 0,4% που καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και μετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα έσοδα δυνατόν να προκύψουν.

Πρόσθεσε πως το προσχέδιο Κανονισμών έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών και τυγχάνει επεξεργασίας.

Επίσης, ανέφερε ότι στον Κεντρικό Φορέα έχει ανατεθεί η δημιουργία Κανονισμών για το Ειδικό Σχέδιο για Σκοπούς Δανειοδότησης Δυνητικών Δικαιούχων του Σχεδίου «ΚτίΖω» για παροχή δανείων από τον Κεντρικό Φορέα σε δικαιούχα πρόσωπα με σκοπό την εξασφάλιση του ποσού που χρειάζονται για την κάλυψη της συνεισφοράς τους για αναδόμηση οικιστικών μονάδων.

«Οι εν λόγω Κανονισμοί βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ώστε να σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών για τα περαιτέρω», κατέληξε.

ΚΥΠΕ