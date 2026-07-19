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Αναστάτωση στις Κεντρικές Φυλακές: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τρία πρόσωπα πυρπόλησαν τα κελιά τους – Άμεση εκκένωση από τους δεσμοφύλακες και επέμβαση της Πυροσβεστικής, στο νοσοκομείο ένα μέλος του προσωπικού με αναπνευστικά προβλήματα.

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:15 το βράδυ της Κυριακής σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των Κεντρικών Φυλακών, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις κρατούμενοι φέρονται να έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στον διάδρομο της πτέρυγας, όπου συνολικά κρατούνται δέκα πρόσωπα.

Από την πυρκαγιά κάηκαν στρώματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.

Το προσωπικό των Κεντρικών Φυλακών απομάκρυνε άμεσα και με ασφάλεια όλους τους κρατούμενους από την πτέρυγα, ενώ στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συνέδραμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανένας κρατούμενος. Ένα μέλος του προσωπικού των Φυλακών μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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ΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

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