Ο «Δίδυμος Μπελάς» έρχεται στην Πάφο για φιλανθρωπική παράσταση υπέρ του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου φέρνει στην Πάφο τη δημοφιλή κωμωδία «Δίδυμος Μπελάς» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, βασισμένη στο θεατρικό έργο «Μειδιάστε παρακαλώ», σε μια μοναδική παράσταση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Ευ(φ)ορία Γέλωτος, η οποία ξεκίνησε την περιοδεία της στις αρχές Ιουλίου σε φεστιβάλ της Ελλάδας, θα παρουσιαστεί στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8:30 μ.μ.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Παρασκευά, έναν «μουρμούρη» σύζυγο που προσπαθεί να καλύψει τις ερωτικές του απιστίες, επικαλούμενος την ύπαρξη ενός δήθεν δίδυμου αδελφού, του Λέανδρου.

Όταν η σύζυγός του ανακαλύπτει την αλήθεια μέσα από φωτογραφίες, αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της, οδηγώντας την ιστορία σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις και ανατροπές.

Το έργο, που είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1950 με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ίλια Λιβυκού και τη Σμάρω Στεφανίδου, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με πρωταγωνιστές τους Ελένη Φιλίνη, Μάκη Πατέλη, Ζανό Ντάνια, Πέτρο Πέτρου, Καλή Δάβρη, Ζαχαρένια Σπήλιου και Περικλή Τσαμαντάνη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Φρατζεσκάκης. Η παράσταση έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά, χωρίς διάλειμμα, απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 20 ευρώ.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου μέσω της Ticketmaster. Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 99 652305.