ΟΕΛΜΕΚ: Δεν αποδέχεται κατάργηση των Καταλόγων το 2027 - Θέτει ήδη θέμα για λήψη μέτρων

Την αντίθεσή της σε βασικές πρόνοιες της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών καταγράφει η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία ξεκαθαρίζει ότι υπό τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάργηση των Καταλόγων Διοριστέων το 2027.

Η οργάνωση, αφού αξιολόγησε το κείμενο εργασίας που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, και μετά και την χθεσινή συνάντηση με την υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου, σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αναγνωρίζει μεν την ανάγκη αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας, εκτιμά ωστόσο ότι η πρόταση που βρίσκεται ενώπιόν της δεν διασφαλίζει επαρκώς τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που επηρεάζονται και δημιουργεί νέες στρεβλώσεις.

«Δεν βγαίνει» η στελέχωση

Σημαντικό μέρος της επιχειρηματολογίας της ΟΕΛΜΕΚ αφορά τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη καταγραφεί στην εφαρμογή του συστήματος που θεσπίστηκε το 2015.

Η οργάνωση επικαλείται συγκεκριμένα τα δεδομένα της φετινής σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ότι για το 2026-2027 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 300 διορισμοί Φιλολόγων, ενώ στους Πίνακες Διορισίμων ήταν διαθέσιμοι μόλις 23 επιτυχόντες. Στα Μαθηματικά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έγιναν σχεδόν 250 διορισμοί, ενώ οι διαθέσιμοι επιτυχόντες στους Πίνακες Διορισίμων ήταν 80.

Κατά την ΟΕΛΜΕΚ, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι χωρίς τη δυνατότητα άντλησης εκπαιδευτικών από τους Καταλόγους Διοριστέων η στελέχωση σε συγκεκριμένες ειδικότητες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτει ζήτημα συνολικής επανεξέτασης της μετάβασης μετά το 2027. Όπως υποστηρίζει, από τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι βασικές πρόνοιες του σχεδιασμού του 2015 δεν λειτούργησαν όπως είχε προβλεφθεί και εισηγείται την τροποποίησή τους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η κατάργηση των Καταλόγων Διοριστέων ως η μοναδική πρόνοια που δεν επιδέχεται επανεξέταση.

Οι διασφαλίσεις που ζητά

Η ΟΕΛΜΕΚ επαναφέρει παράλληλα τις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων του Ιουνίου του 2025. Με βάση αυτές, ζητά να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί του Καταλόγου Διοριστέων, οι αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες, με διατήρηση προοπτικής μονιμοποίησης και μετά το 2027.

Ταυτόχρονα, ζητά διασφάλιση και όσων έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις και βρίσκονται στους Πίνακες Διορισίμων, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά από την αλλαγή του συστήματος.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το προσωρινό κλειστό μητρώο που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Υπουργείου δεν ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις. Από το συγκεκριμένο μητρώο, όπως σημειώνει, δεν προβλέπονται μόνιμοι διορισμοί αλλά διορισμοί αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών και, συνεπώς, δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα μονιμοποίησης.

Ένσταση και για τους επιτυχόντες

Προβληματισμό εκφράζει και για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν όσοι έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις. Η πρόταση προβλέπει, σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, την ένταξή τους σε νέους ενιαίους πίνακες μαζί με υποψηφίους που θα αξιολογηθούν με διαφορετικό σύστημα.

Η οργάνωση θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εγείρει ζητήματα ισότητας και δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι υποψήφιοι που αξιολογήθηκαν με διαφορετικούς κανόνες δεν μπορούν να τοποθετούνται σε έναν ενιαίο πίνακα χωρίς σαφείς διασφαλίσεις για όσους έχουν ήδη επιτύχει με το υφιστάμενο σύστημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει και στην προϋπηρεσία όσων εργάζονται ήδη στα δημόσια σχολεία. Κατά την ΟΕΛΜΕΚ, η υπηρεσία των αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών δεν μπορεί να περιορίζεται σε απλή μοριοδότηση, ούτε οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζονται κατά τη μετάβαση ως νέοι υποψήφιοι που καλούνται να αποδείξουν από την αρχή την επαγγελματική τους επάρκεια.

Διαφωνεί με την εξέταση ανά τριετία

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας είναι η πρόβλεψη για νέα γραπτή εξέταση ανά τριετία και η περιορισμένη χρονική ισχύς της βαθμολογίας.

Η ΟΕΛΜΕΚ αντιπαραβάλλει την πρόταση με το σημερινό σύστημα, στο οποίο η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης μπορεί να αξιοποιείται για δέκα χρόνια. Θεωρεί ότι η νέα ρύθμιση θα επαναφέρει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εκπαιδευτικούς σε διαδικασία εξέτασης και επανακατάταξης, δημιουργώντας, όπως αναφέρει, καθεστώς «διαρκούς εξεταστικής και εργασιακής αβεβαιότητας».

Προειδοποιεί με αντιδράσεις

Καταλήγοντας, η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθαρίζει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του Συστήματος Διορισμού, ζητά όμως από το Υπουργείο να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση. Θέτει επίσης θέμα αύξησης των μόνιμων θέσεων στην Εκπαίδευση, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση του ΥΠΑΝ για σταδιακή μείωση του ποσοστού των συμβασιούχων εκπαιδευτικών στο 7%.

Παράλληλα, καταλογίζει στο Υπουργείο την κύρια θεσμική ευθύνη για το γεγονός ότι ένας τόσο μεγάλος ανασχεδιασμός συζητείται μόλις έναν χρόνο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στον διάλογο, προειδοποιεί όμως ότι εάν δεν διασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει, θα αντιδράσει δυναμικά αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει.