Βελτιώθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα το οικονομικό κλίμα

Βελτίωση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα παρουσίασε τον Αύγουστο του 2026, το οικονομικό κλίμα, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 1,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η νέα αύξηση του ΔΟΣ ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης του επιχειρηματικού κλίματος σε όλους τους τομείς εκτός των κατασκευών, αλλά και της βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η άνοδος του κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών προήλθε από θετικότερες αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου.

Η ενίσχυση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση οφείλεται στις ανοδικές αναθεωρήσεις των επιχειρηματικών προσδοκιών για τις πωλήσεις και την παραγωγή αντίστοιχα.

Η μικρή υποχώρηση στο κλίμα τουκατασκευαστικούτομέα αποδίδεται σε λιγότερο θετικές αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα των επιχειρήσεων.

Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές σημείωσε βελτίωση τον Αύγουστο.

Οι απαντήσεις των καταναλωτών τόσο για την τρέχουσαόσο και για τη μελλοντικήοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους ήταν ευνοϊκότερες. Επιπρόσθετα, οι προθέσεις των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές τους επόμενους μήνες ενισχύθηκανσημαντικά.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας υποχώρησε περαιτέρω τον Αύγουστο λόγω της μείωσης της καταναλωτικής αβεβαιότητας ανάμεσα σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, καθώς και της κάμψης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης.