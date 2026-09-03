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Στους δρόμους οι εργαζόμενοι των υποστηρικτικών προγραμμάτων του ΥΠΑΝ - Ζητούν ανεργιακό και αναγνώριση προϋπηρεσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι ζητούν να επανεξεταστεί η καταβολή ανεργιακού επιδόματος, καθώς παραμένουν χωρίς εισόδημα για τρεις μήνες, αλλά και εφαρμογή νομοθεσίας που ρυθμίζει την απασχόλησή τους στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ.

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν το πρωί της Πέμπτης, στη Λευκωσία, οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Όπως ανακοινώθηκε, οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στην ΠΑΣΥΔΥ στις 9:30 π.μ. και από εκεί θα πορευθούν μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι ζητούν να επανεξεταστεί η καταβολή ανεργιακού επιδόματος, καθώς παραμένουν χωρίς εισόδημα για τρεις μήνες, αλλά και εφαρμογή νομοθεσίας που ρυθμίζει την απασχόλησή τους στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ.

Παράλληλα, ζητούν προκήρυξη θέσεων για τους εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας στο ίδιο πρόγραμμα, αλλά διαθέτουν πολυετή υπηρεσία σε προγράμματα του ΥΠΑΝ, τα οποία τερματίστηκαν, και διατυπώνουν αίτημα για αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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