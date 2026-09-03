Μπαράζ ελέγχων παγκύπρια: 10 συλλήψεις και 366 καταγγελίες σε ένα βράδυ

Στη σύλληψη δέκα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Εξάλλου, έγιναν 366 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως μεταξύ άλλων, διάρρηξη κτιρίου, κλοπή, επίθεση, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παραβάσεις τροχαίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 497 οχήματα και ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 366 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δώδεκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 109 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Έγιναν εφτά καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, έπειτα από προκαταρκτικούς ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών (νάρκοτεστ).

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 131 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν πέντε έλεγχοι οδηγών.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν 48 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.