Υπουργός Παιδείας: Η διαμορφωτική αξιολόγηση εφαρμόζεται τώρα - Η τελική βαθμολογία από το 2028

Εφαρμόζεται από τώρα, με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε, η διαμορφωτική αξιολόγηση, επεσήμανε, σε δηλώσεις της στο πλαίσιο παρουσίασης στην οποία προέβη την Παρασκευή προς τα ΜΜΕ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι υπάρχει νομοθεσία και πως «εφαρμόζεται με βάση την νομοθεσία που ψηφίστηκε από τώρα η διαμορφωτική".

Πρόσθεσε πως η τελική βαθμολογία των εκπαιδευτικών θα ξεκινά το 2028. "Άρα, ναι θα πρέπει να μπορούμε να προλάβουμε προβλήματα, να δούμε τυχόν αδυναμίες, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να το ζητούν είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Θέλω ένα μηχανισμό στήριξης μου, ενδυνάμωσης μου, να μπορώ να παρακολουθήσω σεμινάρια, να μπορεί κάποιος να συζητήσει μαζί μου τα μαθήματα μου. Και αυτό κάνει η διαμορφωτική», σημείωσε.

Είπε, επίσης, ότι πραγματοποιούνται συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να προσθέσει πως «δεν γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια αλλαγή να έχουμε αντιδράσεις. Εδώ δεν είναι απλά διαφωνία, είναι παρανομία το να μην εφαρμόσουμε τη νομοθεσία. Άρα, είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε. Το Υπουργείο είναι έτοιμο. Έχουμε ετοιμαστεί από εβδομάδες τώρα για να εφαρμόσουμε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα αυτό που λέει η νομοθεσία», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα των προσλήψεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία αυτές θα γίνουν το 2027 και το 2028 σε επιθεωρητές και Ανώτερους Εκπαιδευτικούς.

«Ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο της διαμορφωτικής καν. Υπάρχει πρόνοια της νομοθεσίας που λέει όπου λείπει Ανώτερος Εκπαιδευτικός, που έχει να κάνει μόνο με τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς ο Ανώτερος, μπορείς να αναθέσεις σε έναν άλλο έμπειρο εκπαιδευτικό με μείωση του χρόνου διδασκαλίας του. Άρα, υπάρχουν εκεί τρόποι, αυτό κάνουμε και για τους επιθεωρητές με βάση αυτούς που έχουμε σήμερα", ανέφερε.

"Άρα, δεν είναι ικανοί λόγοι για να παραταθεί ή να αλλάξουμε την νομοθεσία πριν καν την εφαρμόσουμε". Είπε πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται αν θέλουμε να δούμε μαθησιακά αποτελέσματα..

Την ερχόμενη εβδομάδα, συνέχισε η Υπουργός, «θα έχουμε την νέα PISA (διεθνής έρευνα από τον ΟΟΣΑ με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη­μάτων) δεν αναμένουμε διαφορές, γιατί δεν έχουμε ακόμα υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε».

«Ήδη, οι συστάσεις της Ευρώπης μιλούν για το ποιοι μπαίνουν στο επάγγελμα, πώς τους ενισχύω και τους ενδυναμώνω και τους κάνω καλύτερους μέσα. Άρα, Κατάλογος, σύστημα συνεχούς επιμόρφωσης και αξιολόγησης και τι διδάσκω και πως, αναλυτικά. Και στα τρία δίνουμε εμείς έμφαση, στοχευμένα, για έχουμε στις επόμενες εξετάσεις, καλύτερα και όχι ως αυτοσκοπό, για να πάμε καλύτερα ως εκπαιδευτικό σύστημα», πρόσθεσε.

Σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ αν θα έχει νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το θέμα του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι είδαν και τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

«Η αξιολόγηση η δική μας είναι θετική. Ακούσαμε προβληματισμούς, ακούσαμε εισηγήσεις, ακούσαμε ζητήματα που τους απασχολούν και προχωρούμε αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος σε δεύτερη σειρά επικοινωνίας, ώστε να μπορούμε να δώσουμε επικαιροποιημένο κείμενο, διότι αυτό που δώσαμε είναι ένα πλαίσιο, για να μπορούμε ακριβώς να συζητήσουμε. Άρα, για το σύστημα διορισμού έχουμε ένα χρόνο για να υλοποιηθεί. Θα πρέπει εντός του 2026, αρχές του 2027 να ολοκληρωθεί», σημείωσε.

Επανέλαβε ότι είναι ένα αναχρονιστικό σύστημα ο Κατάλογος Διοριστέων, "αναγνωρίζοντας πλήρως και σεβόμενοι πλήρως τους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτό το σύστημα από τον κατάλογο εκείνο". Πρόσθεσε πως τους δίνουν προτεραιότητα και προχωρούν με μια πολύ ισορροπημένη πρόταση, βάση συζήτησης, όπου μετρά και η προϋπηρεσία και η εξέταση για να μπορούν να δουλέψουν άνθρωποι στο σύστημα.

«Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς και να έχουμε ποιοτικούς εκπαιδευτικούς. Απαντάμε και στα δύο με την πρόταση μας», συμπλήρωσε.

Υποστηρικτικά προγράμματα

Αναφορικά με τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών στα υποστηρικτικά προγράμματα, οι οποίοι προειδοποίησαν και με κλιμάκωση μέτρων, η Υπουργός απάντησε ότι πριν κάνουν τη διαμαρτυρία τους, τους είδαν αρκετές φορές.

«Να θυμίσω ότι αυτή η Κυβέρνηση μόλις ανέλαβε έλυσε το πρώτο τους πρόβλημα, που ήταν ΄για χρόνια δουλεύαμε με αγορά υπηρεσιών, πρέπει να γίνουμε μισθωτοί΄. Τους κάναμε. Καταργήσαμε την αγορά υπηρεσιών, επενδύσαμε στους εργαζομένους γιατί πιστεύουμε σε αυτό και ήμασταν δίπλα τους. Ήρθαν μετά με νέο αίτημα. Δεν είναι αρκετό να γίνουμε μισθωτοί, θέλουμε να γίνουμε αορίστου. Το δουλέψαμε μαζί με άλλες υπηρεσίες, άλλα Υπουργεία, Εργασίας, Οικονομικών, πήγαμε στη Βουλή μαζί τους και πέρασε η νομοθεσία και έγιναν αορίστου αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι ορισμένοι, ελάχιστοι, 100 άτομα», πρόσθεσε .

Σημείωσε ότι το να είσαι αορίστου έχει συγκεκριμένα προτερήματα, έχει όμως και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δεν παίρνεις ανεργιακό.

«Έρχονται με αίτημα να παίρνουν και ανεργιακό. Δεν είπαμε όχι, πριν τη διαμαρτυρία, επαναλαμβάνω. Τους είδαμε και είπαμε, ναι, να το μελετήσουμε, να πάρουμε νομική συμβουλή, και να δούμε πως να εξυπηρετήσουμε και αυτό το αίτημα αν υπάρχει νομικά κατοχυρωμένος τρόπος να το κάνουμε. Δεν μπορεί από μόνο του το Υπουργείο Παιδείας να δίνει ανεργιακό. Είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας μαζί μας. Και το δεύτερο αίτημα τους να προκηρυχθούν προγράμματα που ήδη προκηρύσσονται".

"Άρα θεωρώ ότι με τη διαμαρτυρία αυτό που καταφέραμε είναι να ακούσουμε ξανά τα αιτήματα και να επιβεβαιώσουμε και εμείς ότι ναι προχωρούμε στην υλοποίηση τους με τον σωστό τρόπο μέσω της Νομικής Υπηρεσίας. Δεν είμαστε εναντίον. Αντίθετα, εκτιμούμε πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουν, αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε νέα αιτήματα», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός είπε, επίσης, ότι εντός των ημερών θα επιδιώξουν μια απάντηση από την Νομική Υπηρεσία, για να μην παραταθεί πολύ αυτό το αίτημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αν θα πληρωθούν, πρέπει να πληρωθούν άμεσα.

Συνοδοί

Σε παρατήρηση ότι υπάρχουν παράπονα από γονείς ότι η εξεύρεση σχολικών συνοδών γίνεται την τελευταία στιγμή, η Υπουργός είπε ότι έχουν διπλασιάσει τους συνοδούς αλλά και το κονδύλι για τους συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί το χρειάζονται, υπάρχουν ανάγκες.

«Έχουμε βάλει υποχρεωτική επιμόρφωση στους συνοδούς και στην αρχή της χρονιάς και στο μέσο της χρονιάς με αναβαθμισμένα προγράμματα. Αναφέρω τις Πρώτες Βοήθειες, όπου μπορούν να χορηγήσουν φάρμακα σε παιδιά, κλπ. Πολύ δύσκολο το έργο τους. Για πάρα πολλά χρόνια δεν βρίσκαμε συνοδούς ή είχαμε συνοδούς που έφευγαν γιατί η αντιμισθία ήταν πολύ μικρή. Το φροντίσαμε αυτό. Έχουμε δώσει αύξηση για πρώτη φορά μετά από χρόνια στον μισθό τους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η διαδικασία με τις Σχολικές Εφορείες χρήζει αλλαγών, «το ξέρουμε όλοι, είμαστε σε διαδικασία βελτίωσης».

«Έχει να κάνει, όμως, και με το πότε ζητούν το συνοδό οι γονείς. Έχω κάποιες περιπτώσεις που τον ζήτησαν αρχές του Αυγούστου ή μέσα στο καλοκαίρι. Εκεί αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις γιατί πρέπει να ακολουθηθούν με βάση τη νομοθεσία κάποιες διαδικασίες. Να αξιολογηθεί το παιδί, να δούμε τις ανάγκες και μετά να δοθούν οι ανάγκες αυτές στις Σχολικές Εφορείες για να βρουν τον κατάλληλο συνοδό. Άρα, είμαστε θετικοί στο να ξανά δούμε και τη διαδικασία πρόσληψης μαζί με τις Σχολικές Εφορείες», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι οι συνοδοί έχουν εγκριθεί όλοι.

«Έχει συμπληρωθεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα και το τελευταίο αίτημα. Έχουμε πάρει όλους όσοι ζητήθηκαν. Αν τώρα προέκυψε κάτι στην πορεία δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα, αν μιλάμε για παιδιά που είχαν συνοδό και συνεχίζουν να έχουν είναι λυμένο αυτό. Το ζήτημα είναι άλλο, αν οι γονείς ζητούν τον ίδιο συνοδό είτε είμαι στο ένα σχολείο και πάω από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, εκεί δεν μπορεί να το διασφαλίσει το σύστημα που υπάρχει. Άρα, δεν είναι το ζήτημα του συνοδού, είναι το ζήτημα των απαιτήσεων που υπάρχουν και είναι αυτά που θα δούμε και με τις Σχολικές Εφορείες όπου μπορούμε να διευκολύνουμε», πρόσθεσε.

Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι

Ερωτηθείσα αν στον προϋπολογισμό του 2027 θα υπάρχει πρόνοια και για εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αρχίζουν δειλά-δειλά με τις πρώτες θέσεις για εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και διευκρίνισε ότι αυτό που ζητάνε ως Υπουργείο δεν είναι μόνο θέσεις ψυχολόγων, είναι η πλήρης αναβάθμισης της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με θέσεις, ρόλους, καθήκοντα και με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους.

«Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε αρνητικά. Απάντησε ότι το συζητά για το 2028, 2029. Παρ' όλα αυτά, από το 2027 είναι πρόθυμο να μας δώσει τις πρώτες θέσεις. Για μας, σημασία έχει και η αναβάθμιση, η οποία πολύ περισσότερο σε εμάς εναπόκειται με την στήριξη βεβαίως και των κονδυλίων», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ