«Δεν υπήρχε κανείς για να μας βοηθήσει»: Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες από το ναυάγιο στην Κερύνεια - Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για οικογένειές 16 αγνοούμενων

Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή ανοικτά της Κερύνειας, ενώ για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται ο Γολγοθάς των οικογενειών των 16 αγνοουμένων, που παραμένουν στο λιμάνι περιμένοντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Η αγωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται αδιάκοπα τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από τη θάλασσα. Συγγενείς των αγνοουμένων παραμένουν στις σκηνές που έχουν στηθεί μπροστά από το λιμάνι της Κερύνειας, αναμένοντας με αγωνία κάθε νέα ενημέρωση.

Εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί

Ο Τουρκοκύπριος «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής με συγγενείς αγνοουμένων στην είσοδο του τουριστικού λιμανιού της Κερύνειας. Αργότερα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν οι σοροί ακόμη δύο ανθρώπων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των 16 αγνοουμένων συνεχίζονται χωρίς διακοπή, καθώς στρατιωτικά πλοία και σκάφη της Τουρκίας και των αρχών του ψευδοκράτους, αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή.

Πέντε παιδιά περίμεναν νέα για τη μητέρα τους

Στο μεταξύ, ταυτοποιήθηκε μία από τις σορούς που ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή. Πρόκειται για την Elmas Demir, με καταγωγή από τη Μερσίνα, η οποία διέμενε στο Εσκίσεχιρ.

Με τον εντοπισμό της σορού της έλαβε τέλος, με τον πιο τραγικό τρόπο, η πολυήμερη αγωνία της οικογένειάς της. Ο σύζυγός της βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι της Κερύνειας, αναμένοντας νέα από τις έρευνες, ενώ τα πέντε παιδιά της παρέμεναν στην Τουρκία και απηύθυναν εκκλήσεις για τον εντοπισμό της μητέρας τους.

«Το πλοίο έβαζε νερά από την αρχή»

Τρεις νεαροί που διασώθηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν. Ο 23χρονος Μπουράκ Αρίφ Καγιά ανέφερε ότι από την επιβίβαση αντιλήφθηκαν πως το πλοίο έβαζε νερά και ότι, όταν ενημέρωσαν τον καπετάνιο, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Είμαι καπετάνιος τόσα χρόνια, ξέρω καλύτερα από εσάς».

Λίγο αργότερα, όπως είπε, το εσωτερικό άρχισε να γεμίζει νερό, οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και τα σωσίβια δεν επαρκούσαν. Ο ίδιος βοήθησε να βγει από παράθυρο γυναίκα οκτώ μηνών έγκυος, ενώ μαζί με άλλους δύο νέους έβγαλαν τρία παιδιά.

Ο Καγιά ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο καπετάνιος και ο βοηθός του πήδηξαν από το πλοίο, ενώ γύρω τους, όπως είπε, δεν υπήρχε κανείς για να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Ο 22χρονος Μπουράκ Τζαν Κεσκίν είπε ότι διέφυγαν σπάζοντας τζάμι, μέσα σε μεγάλα κύματα και πανικό. Ο πατέρας του αποκάλυψε ότι, την ώρα του ναυαγίου, ο γιος του τηλεφώνησε λέγοντας: «Πνιγόμαστε, μπαμπά. Το πλοίο βυθίζεται. Να με συγχωρείς». Ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα: «Μπαμπά, σωθήκαμε».