Πρώτο κουδούνι με βιβλία… από Οκτώβριο – Έξαλλοι οι δάσκαλοι με την οδηγία για φωτοτυπίες «με φειδώ»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους εκπαιδευτικούς η καθυστέρηση στην παράδοση σειράς σχολικών εγχειριδίων στα Δημοτικά, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να αρχίζουν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς βιβλία σε βασικά γνωστικά αντικείμενα.

Εκπαιδευτικοί που επικοινώνησαν με τον «Π» κάνουν λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση και σοβαρή έλλειψη οργάνωσης από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρουν, έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την τελευταία φορά που αντιμετώπισαν ανάλογο πρόβλημα τέτοιας έκτασης.

Υποδεικνύουν ότι η έγκαιρη εκτύπωση και παράδοση των διδακτικών εγχειριδίων αποτελούν στοιχειώδη προϋπόθεση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν είναι δυνατόν, τονίζουν, τα σχολεία να ανοίγουν και το Υπουργείο να απαιτεί την κανονική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα βιβλία.

«Με φειδώ» οι εκτυπώσεις

Την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών εντείνει η εγκύκλιος που στάλθηκε στις διευθύνσεις των Δημοτικών με τις προσωρινές διευθετήσεις που θα ισχύσουν μέχρι να φτάσουν τα εγχειρίδια. Σε αυτήν, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και τα τετράδια των παιδιών, επιδεικνύοντας παράλληλα «φειδώ στις εκτυπώσεις».

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη συγκεκριμένη υπόδειξη και διερωτώνται πώς αναμένεται να καλύψουν την ύλη χωρίς βιβλία, όταν τους ζητείται την ίδια στιγμή να περιορίσουν και τις φωτοτυπίες.

Η εγκύκλιος παρουσιάζει, μάλιστα, μία εμφανή αντίφαση. Ενώ αρχικά συστήνει «φειδώ», στις οδηγίες για τη Γεωγραφία αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκτυπώνουν και να πολλαπλασιάζουν το διδακτικό υλικό που χρειάζονται. Αντίστοιχες παραπομπές σε ηλεκτρονικά εγχειρίδια, φύλλα εργασίας και άλλο διαδικτυακό υλικό υπάρχουν και για τα υπόλοιπα μαθήματα που επηρεάζονται.

Όπως καταγγέλλεται, το Υπουργείο μεταφέρει ουσιαστικά στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη να διαχειριστούν τις συνέπειες της καθυστέρησης, επιστρατεύοντας φωτοτυπίες, προσωρινά φυλλάδια και υλικό από το διαδίκτυο.

Έξι μαθήματα χωρίς βιβλία

Η παραλαβή των διδακτικών εγχειριδίων αναμένεται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Οι καθυστερήσεις αφορούν έξι γνωστικά αντικείμενα και σειρά τάξεων.

Στα Μαθηματικά καθυστερεί το Μέρος Α΄ των εγχειριδίων για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Στ΄. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν ολιγοσέλιδα βιβλιαράκια, τα οποία θα καλύπτουν προσωρινά την ύλη των πρώτων εβδομάδων.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στο εγχειρίδιο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας της Α΄ τάξης, στην Ιστορία της Κύπρου της Δ΄, στη Γεωγραφία της Γ΄, στα εγχειρίδια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας – Ψηφιακών Τεχνολογιών της Ε΄ και Στ΄, καθώς και στο Μέρος Α΄ των βιβλίων Θρησκευτικών για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Στ΄.

Παρά την απουσία των βιβλίων, το Υπουργείο αναφέρει ότι η διδασκαλία θα συνεχιστεί κανονικά και ότι οι προσωρινές διευθετήσεις αποσκοπούν στην ομαλή εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, αντιτείνουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται «ομαλή και απρόσκοπτη» όταν στηρίζεται για εβδομάδες σε φωτοτυπίες και πρόχειρες λύσεις.

Για το θέμα υπήρξε αντίδραση και από πλευράς ΠΟΕΔ με την πρόεδρο Μύρια Βασιλείου να χαρακτηρίζει αδιανόητο στην εποχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τα παιδιά να αρχίζουν τη σχολική χρονιά χωρίς βιβλία και να καλούνται να κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες.