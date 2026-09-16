Πέφτουν οι υπογραφές για τη Σχολή ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα

Πέφτουν οι υπογραφές στη σύμβαση για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), που θα λειτουργήσει στη Λάρνακα. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια πανεπιστημιακή σχολή που θα φιλοξενήσει η πόλη του Ζήνωνα. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η επικείμενη υπογραφή της σύμβασης για την υπό αναφορά πανεπιστημιακή σχολή θα γίνει την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, στα γραφεία του δήμου και συγκεκριμένα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου ορόφου. Θυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα και η κατακύρωση της προσφοράς έγινε στην εταιρεία Cyfield Construction Ltd, για το ποσό των 10.934.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του κτηρίου θα προκύψει από την αξιοποίηση πιστώσεων από το υφιστάμενο δάνειο που έλαβε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους 22 μήνες. Ως εκ τούτου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα προβλήματα κατά τη διάρκεια των έργων, η νέα σχολή του ΤΕΠΑΚ θα είναι έτοιμη περί τα τέλη Αυγούστου 2028. Να σημειωθεί ότι στις 30 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη και η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του έργου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η σχολή του ΤΕΠΑΚ θα ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζι, πίσω από τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής.

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η συνολική έκταση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ανέρχεται σε 4.960 τετραγωνικά μέτρα κλειστών και καλυμμένων χώρων. Το κτήριο θα είναι διώροφο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ακαδημαϊκές και λειτουργικές ανάγκες της σχολής. Εξωτερικά θα γίνει ανάπλαση και τοπιοτέχνηση του χώρου. Η σχολή θα περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά τμήματα, το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, τα προγράμματα της νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ αναμένεται να δημιουργήσουν έναν δυναμικό φοιτητικό πληθυσμό στη Λάρνακα, που θα φτάνει περίπου τους 500 φοιτητές. Πρόκειται για την 8η σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που φιλοδοξεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2028.