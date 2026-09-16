ΕΟΑ Λάρνακας: Μελέτη για τη νέα υδατοδεξαμενή της Αραδίππου

Ζητά μελετητές για τη νέα, μεγάλη δεξαμενή υδροδότησης της Αραδίππου ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός προκήρυξε τον διαγωνισμό για ανάθεση της μελέτης κατασκευής της νέας υδατοδεξαμενής και των συναφών αγωγών, καθώς και της επίβλεψης μέρους του έργου, παραχωρώντας προθεσμία υποβολής προσφορών στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 16 ερχόμενου Οκτωβρίου. Στόχος του τοπικού ΕΟΑ είναι σε περίπου ένα χρόνο να προκηρυχθεί και το κατασκευαστικό συμβόλαιο. Το υπό αναφορά έργο θεωρείται καίριας σημασίας στην προσπάθεια του Οργανισμού να αντιμετωπίσει το οξύ υδατικό πρόβλημα και πιο συγκεκριμένα να εξασφαλίσει αυτονομία στην παροχή νερού στους οικιακούς καταναλωτές του Δήμου Αραδίππου.

Η δεξαμενή προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ριζοελιάς με όγκο 16 χιλιάδων κυβικών μέτρων. Βασικός σκοπός του έργου, είναι η εξασφάλιση αυτονομίας στην παροχή νερού στους καταναλωτές για περίοδο 48 ωρών, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει η προμήθεια νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τον ΕΟΑ Λάρνακας. Η απόφαση για κατασκευή της υδατοδεξαμενής λήφθηκε στη βάση σεναρίου κάλυψης αναγκών για νερό για τα επόμενα 30 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη μοντέλων μελλοντικής αύξησης του πληθυσμού, αστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και της ανάγκης βελτίωσης της ασφάλειας τροφοδοσίας σε περιόδους έκτακτων αναγκών.

Η δεξαμενή αναμένεται να κοστίσει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο συναφές έργο αφορά την τοποθέτηση καινούργιου αγωγού μήκους 3,2 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέσει τη νέα δεξαμενή με τις ζώνες του δικτύου ύδρευσης που θα εξυπηρετεί. Προβλέπεται, επίσης, η τοποθέτηση αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής από το πλησιέστερο σημείο του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Για τον Δήμο Αραδίππου, η υδατοδεξαμενή υδροδότησης που προγραμματίζεται, θεωρείται έργο σπουδαίας σημασίας, καθότι με τη λειτουργία της πιστεύεται ότι θα δώσει ουσιαστικές λύσεις σε περιπτώσεις διακοπών στην παροχή νερού και σε περιόδους λειψυδρίας.