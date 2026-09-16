ΠΣΕΜ: «Δεν θέλουμε άλλα χρονοδιαγράμματα, θέλουμε πράξεις» - Τα τέσσερα αιτήματα των μαθητών

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, η Γενική Γραμματέας της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, ανέφερε ότι τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την εγκατάσταση κλιματιστικών δεν πρόκειται να τηρηθούν.

Όπως υποστήριξε, οι μαθητές δεν έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση για τους λόγους της καθυστέρησης, παρά τη συζήτηση του ζητήματος στη Βουλή.

«Θέλουμε πράξεις και μάλιστα άμεσα», τόνισε η κ. Κυπριανού, επισημαίνοντας ότι οι μαθητές ζητούν σαφή ενημέρωση για το πότε θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα κλιματιστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι βουλευτές και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων η ΟΕΛΜΕΚ και οι Σύνδεσμοι Γονέων, συμφώνησαν με την ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας των κλιματιστικών.

Ζητούν ενιαία απόφαση για την καλοκαιρινή στολή

Ένα ακόμη αίτημα που οδήγησε τους μαθητές στην αποχή αφορά το δικαίωμα να φορούν καλοκαιρινή στολή και συγκεκριμένα κοντά παντελόνια.

Η κ. Κυπριανού εξήγησε ότι η σχετική απόφαση εναπόκειται σήμερα στη διεύθυνση κάθε σχολείου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Ορισμένες διευθύνσεις επιτρέπουν την καλοκαιρινή στολή, ενώ άλλες όχι.

Η ΠΣΕΜ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει ενιαία απόφαση για όλα τα σχολεία. Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας της, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί απάντηση.

Ελλείψεις βιβλίων μέχρι και τον Οκτώβριο

Στη Βουλή τέθηκε επίσης το ζήτημα των σχολικών βιβλίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στους μαθητές, μεταξύ των οποίων και βιβλία των Αγγλικών.

Σύμφωνα με την κ. Κυπριανού, το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε την ΠΣΕΜ ότι τα βιβλία αναμένονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Η καθυστέρηση στην παράδοσή τους αποτελεί ένα ακόμη από τα προβλήματα που καταγράφονται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Θέλουμε κριτική σκέψη και όχι αποστήθιση»

Οι μαθητές διεκδικούν παράλληλα τη μείωση της διδακτέας ύλης και ουσιαστικές αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΣΕΜ ανέφερε ότι, παρόλο που το Υπουργείο υποστηρίζει πως προχωρεί σε τροποποιήσεις, οι μαθητές θεωρούν ότι αυτές δεν είναι ουσιαστικές.

«Θέλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα να βασίζεται στην κριτική σκέψη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην αποστήθιση», υπογράμμισε.

Αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο

Παρά την παρουσία της ΠΣΕΜ στη Βουλή, δεν έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν οι μαθητές.

Η κ. Κυπριανού ανέφερε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας για τη διευθέτηση συνάντησης, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ημερομηνία.

Η ΠΣΕΜ αναμένει απαντήσεις στα αιτήματά της, ενώ η Γενική Γραμματέας της σημείωσε ότι οι μαθητές συνεχίζουν να συζητούν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Προς το παρόν παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, ενώ θα ακολουθήσει νέα συζήτηση με την εκλογή της νέας ηγεσίας της οργάνωσης.