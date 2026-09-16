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Νέα έρευνα για μηχανές πλασμαφαίρεσης στη Λάρνακα - Συστάθηκε ανακριτική ομάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έρευνα για τη νομιμότητα λειτουργίας μηχανών πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο της Λάρνακας βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών που διαβιβάστηκε στην Αστυνομία. Το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, εξετάζει κατά πόσο η χρήση του εξοπλισμού παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία, ενώ η υπόθεση συνδέεται και με προηγούμενη έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2023.

Μηχανές πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε ένα από τα δύο ιατρικά κέντρα, στα οποία γίνεται αναφορά σε επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία παραλήφθηκε χθες, Τρίτη, από την Αστυνομία, με το ΤΑΕ Λάρνακας να διερευνά, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

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Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε την παραλαβή της σχετικής αλληλογραφίας και της επιστολής.

Όπως ανέφερε, έγινε μια πρώτη σύσκεψη και έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα, η οποία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στη διερεύνηση των όσων αναφέρονται στην επιστολή.

Η διερεύνηση θα γίνει σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και σε συνάρτηση με τα ευρήματα της έρευνας που έγινε κατόπιν επιστολής του 2023 για το ίδιο ιατρικό κέντρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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