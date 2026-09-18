Χρύσανθος Σαββίδης: Υποδομές, ελλείψεις βιβλίων και κλιματιστικά τα μεγάλα προβλήματα στα σχολεία - Απαράδεκτο το 2026 να συζητάμε για κλιματιστικά

Οι κτηριακές υποδομές, οι ελλείψεις βιβλίων και οι καθυστερήσεις στην τοποθέτηση κλιματιστικών είναι τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στα σχολεία, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Επιτροπής στο Λύκειο Ακροπόλεως, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της περιοδείας της σε σχολεία της Λευκωσίας.

«Έχουμε καταγράψει προβλήματα κτηριακών υποδομών στις σχολικές μονάδες που έχουν υπερπληθυσμό και χρειάζονται επιπρόσθετες αίθουσες, και θέματα που άπτονται της μεταναστευτικής βιογραφίας», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Σαββίδης. «Έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών από εκπαιδευτικούς ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών. Έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων ότι εμείς αλλάζουμε την εκπαιδευτική μας περιφέρεια για να αποφύγουμε τις σχολικές μονάδες», πρόσθεσε.

«Εμείς, αφουγκραζόμενοι όλα αυτά μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους από όλα τα κόμματα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτές οι επισκέψεις θα επεκταθούν σε ολόκληρη την επικράτεια», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. «Ο στόχος είναι ένας: να βοηθήσουμε όλοι μονιασμένοι - γιατί είμαστε μονιασμένοι ως Επιτροπή Παιδείας -, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα», τόνισε, κάνοντας λόγο για «σύμπνοια» μεταξύ των μελών της Επιτροπής. «Είμαστε ένα κόμμα για να λύσουμε τα προβλήματα της παιδείας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις ακυρώσεις δρομολογίω σχολικών λεωφορείων λόγω βανδαλισμών και νεανικής παραβατικότητας, ο Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε ότι το θέμα συζητήθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Μεταφορών, προσθέτοντας ότι οι Βουλευτές εισηγήθηκαν τη λήψη μέτρων όπως την τοποθέτηση κουβουκλίων και τη χρήση καμερών.

«Το να στερούνται τα παιδιά τον σχολικό χρόνο και να μην πηγαίνουν στα σχολεία είναι τεράστιο θέμα. Από την άλλη, όμως, δεν μπορώ να αγνοήσω και αυτούς τους βανδαλισμούς που γίνονται στις σχολικές μονάδες, αλλά πρέπει επιτέλους το κράτος και η κοινωνία να δώσουν λύση για αυτά τα φαινόμενα», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν η Επιτροπή Παιδείας έχει εντοπίσει προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, ο Πρόεδρός της ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής τέτοιο πράγμα δεν έχει τουλάχιστον καταγραφεί ως γεγονός. Το μόνο που θέλω να πω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση είναι ότι έχουμε δει τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν, (έχουμε δει) χαμόγελα αρκετά, αν και υπάρχουν προβλήματα», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ελλείψεις σε ορισμένα σχολικά βιβλία, ο κ. Σαββίδης είπε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συζήτησε το θέμα την περασμένη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι «είναι θέμα, είναι πρόβλημα, είναι γεγονός. Πρέπει τα βιβλία να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο στις σχολικές μονάδες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «καταγράψαμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο».

«Προσπάθησε το Υπουργείο (Παιδείας) να δώσει μία λύση με αυτά τα αντίγραφα των τρίτων πρώτων κεφαλαίων (των βιβλίων). Είναι μία μορφή λύσης, αλλά δεν είναι λύση», επεσήμανε. «Συζητήσαμε να έρθουν οι συμβάσεις ενώπιόν μας για να τις δούμε, να τις μελετήσουμε», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθούν λύσεις για τις προβληματικές συμβάσεις, ούτως ώστε «να μην έχουμε το ίδιο φαινόμενο τη νέα σχολική χρονιά».

«Μια ιδέα που κατατέθηκε είναι να παραγγέλλονται διπλάσιες ποσότητες βιβλίων για να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Μπορεί να είναι μια μορφή λύσης, αλλά, από την άλλη, χρησιμοποιείται μεγαλύτερο κονδύλι του Υπουργείου που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάπου αλλού», υπέδειξε ο Χρύσανθος Σαββίδης, σημειώνοντας ότι «δεν είναι η λύση αυτή».

«Πρέπει να δούμε τις συμβάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να παραδίδονται τα σχολικά βιβλία στα μέσα Ιουνίου για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. «Από την άλλη, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού, αλλά έχουμε υποχρέωση ως εκλελεγμένοι από τον λαό να καταγράφουμε αυτά τα προβλήματα», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας είπε ότι οι εκπρόσωποι των μαθητών «ήρθαν στην Επιτροπή και μας είπαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα αφουγκραζόμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες, ο Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι «δεν θέλω να κατηγορήσω τη νυν Κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να βάλει κλιματιστικά, γιατί πέρασαν πολλές κυβερνήσεις που δεν έκαναν το παραμικρό».

«Ναι, καταγράφεται το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει μία ανομοιομορφία όσον αφορά τις σχολικές εφορίες ως προς την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό είναι γεγονός», επεσήμανε. «Υπάρχουν σχολικές εφορίες οι οποίες είναι προχωρημένες», όπως η Λάρνακα, η Λεμεσός και η Λευκωσία, είπε, προσθέτοντας ότι η επαρχία Πάφου «είναι αρκετά πίσω».

«Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι με τη δική μας πίεση αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί. Για να κάνεις σωστά το μάθημα, πρέπει και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί να έχουν τις σωστές συνθήκες. Είναι απαράδεκτο να κουβεντιάζουμε το 2026 ότι πρέπει να έχουμε κλιματιστικά στις σχολικές αίθουσες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ