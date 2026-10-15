Οι σχολικές εφορείες καλούνται να προσλαμβάνουν ανθρώπους που θα στηρίξουν παιδιά με αναπηρία, χωρίς να διαθέτουν κατ’ ανάγκην την επιστημονική γνώση για να κρίνουν την καταλληλότητά τους. Η παραδοχή αυτή, από τον ίδιο τον πρόεδρο των Σχολικών Εφορειών, Νίκο Μεγάλεμο, ανέδειξε μία από τις σοβαρότερες αδυναμίες του θεσμού των σχολικών συνοδών, κατά τη χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Ο κ. Μεγάλεμος υποστήριξε ότι η ευθύνη των προσλήψεων πρέπει να φύγει από τις σχολικές εφορείες, οι οποίες καλούνται να επιλέγουν προσωπικό για παιδιά με εξειδικευμένες ανάγκες. Αναφέρθηκε μάλιστα σε παρεμβάσεις υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, επισημαίνοντας ότι οι εφορείες προσπαθούν να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Έθεσε, παράλληλα, ζητήματα εργασιακών συνθηκών και αμοιβής των συνοδών.
Προσλήψεις συνοδών χωρίς τα απαραίτητα προσόντα - Σχολικές εφορείες και γονείς ζητούν υποχρεωτική κατάρτιση πριν μπουν στα σχολεία
Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ ζήτησε συνολική αναδιάρθρωση του θεσμού, σημειώνοντας ότι η επιμόρφωση των συνοδών παραμένει προαιρετική.
Προσλήψεις χωρίς εξειδίκευση
Η ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων προσόντων και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας. Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, ζήτησε συνολική αναδιάρθρωση του θεσμού, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή διαδικασία δεν εγγυάται πως ο εργαζόμενος διαθέτει τις γνώσεις που απαιτούν οι ανάγκες του κάθε παιδιού. Όπως ανέφερε, η επιμόρφωση παραμένει προαιρετική, ενώ συνοδοί μπορεί να πληροφορούνται την τελευταία στιγμή ποιο παιδί θα αναλάβουν.
Οι συνέπειες των αδυναμιών αυτών αποτυπώθηκαν στις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής. Έγινε λόγος για παιδιά με τετραπληγία που αναγκάζονται να μοιράζονται συνοδό, αλλά και για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας, τους οποίους καλούνται να υποστηρίξουν εργαζόμενοι χωρίς τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις. Αναφέρθηκαν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες, συνοδοί παραμένουν εκτός σχολικής αίθουσας, παρότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα.
Οι γονείς ζητούν απαντήσεις
Εκπρόσωπος του Γραφείου της επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφέρθηκε σε παράπονα γονέων για τις διαδικασίες επιλογής, την επάρκεια των συνοδών και την ασάφεια των καθηκόντων τους. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη υποστήριξης μαθητών με αναπηρία στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να μετακυλίεται το κόστος στις οικογένειες.
Στην επιτροπή, τέθηκε ακόμη το ζήτημα της αντικατάστασης συνοδών όταν απουσιάζουν. Ο πρόεδρός της, Χρύσανθος Σαββίδης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη καταγγελία που δέχθηκε, η οποία ανέδειξε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανεπαρκής υποστήριξη στην παρακολούθηση των μαθημάτων.
Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, αναφέρθηκε στην αύξηση των θέσεων, στη μισθολογική αναβάθμιση και στις επιμορφώσεις που διοργανώνονται σε θέματα ασφάλειας, πρώτων βοηθειών και υποστήριξης των παιδιών. Αναγνώρισε επίσης ως βασικό ζήτημα την έγκαιρη στελέχωση και την αντικατάσταση συνοδών όταν προκύπτουν κενά.
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