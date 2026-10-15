Προσλήψεις συνοδών χωρίς τα απαραίτητα προσόντα - Σχολικές εφορείες και γονείς ζητούν υποχρεωτική κατάρτιση πριν μπουν στα σχολεία

Προσλήψεις χωρίς εξειδίκευση

Η ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων προσόντων και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας. Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, ζήτησε συνολική αναδιάρθρωση του θεσμού, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή διαδικασία δεν εγγυάται πως ο εργαζόμενος διαθέτει τις γνώσεις που απαιτούν οι ανάγκες του κάθε παιδιού. Όπως ανέφερε, η επιμόρφωση παραμένει προαιρετική, ενώ συνοδοί μπορεί να πληροφορούνται την τελευταία στιγμή ποιο παιδί θα αναλάβουν.

Οι συνέπειες των αδυναμιών αυτών αποτυπώθηκαν στις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής. Έγινε λόγος για παιδιά με τετραπληγία που αναγκάζονται να μοιράζονται συνοδό, αλλά και για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας, τους οποίους καλούνται να υποστηρίξουν εργαζόμενοι χωρίς τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις. Αναφέρθηκαν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες, συνοδοί παραμένουν εκτός σχολικής αίθουσας, παρότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα.

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις

Εκπρόσωπος του Γραφείου της επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αναφέρθηκε σε παράπονα γονέων για τις διαδικασίες επιλογής, την επάρκεια των συνοδών και την ασάφεια των καθηκόντων τους. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη υποστήριξης μαθητών με αναπηρία στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να μετακυλίεται το κόστος στις οικογένειες.

Στην επιτροπή, τέθηκε ακόμη το ζήτημα της αντικατάστασης συνοδών όταν απουσιάζουν. Ο πρόεδρός της, Χρύσανθος Σαββίδης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη καταγγελία που δέχθηκε, η οποία ανέδειξε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανεπαρκής υποστήριξη στην παρακολούθηση των μαθημάτων.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, αναφέρθηκε στην αύξηση των θέσεων, στη μισθολογική αναβάθμιση και στις επιμορφώσεις που διοργανώνονται σε θέματα ασφάλειας, πρώτων βοηθειών και υποστήριξης των παιδιών. Αναγνώρισε επίσης ως βασικό ζήτημα την έγκαιρη στελέχωση και την αντικατάσταση συνοδών όταν προκύπτουν κενά.