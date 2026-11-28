Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 22ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2026, στο Λύκειο Λινόπετρας στη Λεμεσό.

Η μαθητική ομάδα του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου παρουσίασε το έργο «Εύρηκα! Στα χνάρια του Αρχιμήδη!», μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο, τις σημαντικότερες ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις του σπουδαίου αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και επιστήμονα Αρχιμήδη.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι μαθητές Παπανικολάου Νικόλας (Γ32), Μιχαήλ Θεόφιλος (Γ32), Νικολαΐδης Λεωνίδας (Γ32), Λουκαΐδου Ροδοθέα (Β02) και Τάτσεβα Ιωάννα (Γ41), ενώ στα παρασκήνια συνέβαλε ο μαθητής Σταμπολίδης Γιώργος (Β54).

Την ευθύνη του σεναρίου είχε ο μαθηματικός Κωνσταντίνος Κουππάρης, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο φιλόλογος Αντωνόπουλος Νεόφυτος. «Εύρηκα!» – Η ζωή και το έργο του Αρχιμήδη επί σκηνής Η ιστορία ξεκινά από την αρχαία Συρακούσα, όταν ο βασιλιάς Ιέρων ζητά από τον Αρχιμήδη να εξακριβώσει κατά πόσο το χρυσό στέμμα του είναι κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό, χωρίς να το καταστρέψει.

Κατά τη διάρκεια του λουτρού, ο Αρχιμήδης αντιλαμβάνεται την αρχή της άνωσης και, σύμφωνα με την παράδοση, ενθουσιασμένος από την ανακάλυψή του φωνάζει το περίφημο «Εύρηκα!».

Μέσα από τη θεατρική παράσταση παρουσιάζονται με παραστατικό τρόπο η Αρχή της Άνωσης, η οποία τον βοηθά να λύσει το μυστήριο του στέμματος, οι μοχλοί, με τους οποίους αποδεικνύει τη δύναμη της μηχανικής, καθώς και οι πολεμικές εφευρέσεις του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους καταπέλτες, την Αρπάγη και τα παραβολικά κάτοπτρα, τα οποία, σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιήθηκαν στην άμυνα των Συρακουσών απέναντι στους Ρωμαίους.

Η παράσταση ολοκληρώνεται με την κατάληψη των Συρακουσών μετά από προδοσία.

Ο Αρχιμήδης, αφοσιωμένος στα μαθηματικά και στη μελέτη του, αρνείται να εγκαταλείψει την εργασία του.

Η ιστορία κορυφώνεται με την περίφημη φράση «Μη μου τους κύκλους τάραττε» και τον τραγικό θάνατο του μεγάλου επιστήμονα.

Η επιστήμη μέσα από το θέατρο Το έργο δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της ζωής ενός σπουδαίου ιστορικού προσώπου, αλλά αναδεικνύει τη δύναμη της επιστημονικής σκέψης, της παρατήρησης, των μαθηματικών και της ανθρώπινης εφευρετικότητας.

Όπως αναφέρεται μέσα από τη θεατρική έκφραση, οι μαθητές έφεραν την επιστήμη πιο κοντά στο κοινό, παρουσιάζοντας με δημιουργικό και παραστατικό τρόπο τις ιδέες και τις ανακαλύψεις του Αρχιμήδη.

Η κατάκτηση του 1ου Παγκύπριου Βραβείου αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου και αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της αγάπης τους για τα μαθηματικά, την επιστήμη και το θέατρο.