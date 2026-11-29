Η συζήτηση ξανανοίγει

Η συζήτηση για την ελευθερία των εφήβων και τα όρια της γονικής προστασίας δεν είναι καινούργια. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, μετά τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας που συγκλόνισε το παγκύπριο, οι εκδρομές που οργανώνουν οι ίδιοι οι μαθητές, χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια γνώριμα προβλήματα. Ναρκωτικά, βανδαλισμοί, μαθητές που καταλήγουν στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, καταγγελίες για μαθητές που ταξιδεύουν προετοιμασμένοι να λύσουν με τη βία διαφορές με συνομηλίκους τους από άλλα σχολεία, αλλά και αναφορές της Αστυνομίας για ενηλίκους που μεταβαίνουν οργανωμένα στην περιοχή προκειμένου να προμηθεύσουν ανηλίκους με αλκοόλ και άλλες απαγορευμένες και επικίνδυνες ουσίες. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα ακούστηκαν την τελευταία εβδομάδα, με τη Βουλή και το Υπουργείο Παιδείας να αναζητούν πλέον λύσεις για την ασφάλεια και την εποπτεία των μαθητών.

Στο επίκεντρο ο έφηβος

Κι ενώ η συζήτηση στράφηκε στους ελέγχους, στους κανόνες, στις απαγορεύσεις και στις ευθύνες των ενηλίκων, ένα άλλο ερώτημα έμεινε στο περιθώριο. Τι συμβαίνει πραγματικά στην εφηβεία; Γιατί η αποδοχή από την παρέα αποκτά τόσο μεγάλη σημασία; Γιατί η ανάγκη να απομακρυνθούν από την επίβλεψη των γονιών γίνεται τόσο έντονη; Και πώς γίνεται ένας έφηβος να γνωρίζει ότι κάτι είναι επικίνδυνο, αλλά να δυσκολεύεται να αξιολογήσει τις συνέπειες όταν βρίσκεται υπό πίεση;

Πίσω από την ανάγκη των εφήβων να διεκδικούν όλο και περισσότερο την αυτονομία τους υπάρχει μια ολόκληρη αναπτυξιακή διαδικασία που συχνά παραβλέπουμε. Ο «Π» επικοινώνησε με τη δρα Ιφιγένεια Στυλιανού, κλινική και σχολική ψυχολόγο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι συμβαίνει κατά την εφηβεία, πώς διαμορφώνεται η σχέση με τους γονείς και γιατί η ελευθερία εξακολουθεί να χρειάζεται όρια και προστασία.

«Η εφηβεία είναι μια μετάβαση. Μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που παύει σταδιακά να υπάρχει και σε αυτό που ακόμη διαμορφώνεται», εξηγεί η δρ Στυλιανού, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία το σώμα, η σκέψη και τα συναισθήματα αλλάζουν με ταχύτητα που συχνά δυσκολεύει τόσο τους εφήβους όσο και τους ανθρώπους γύρω τους.

Η αμφισβήτηση, η διαφοροποίηση, ακόμη και η σύγκρουση αποτελούν μέρος της αναζήτησης προσωπικής ταυτότητας. Δεν πρόκειται, όμως, για μια μετάβαση που αφορά αποκλειστικά τα παιδιά. Η ψυχολόγος, μέσα από την επαγγελματική της εμπειρία με εφήβους και γονείς, διακρίνει δύο παράλληλες διαδρομές αλλαγών, απωλειών, αναπροσαρμογών και αποδοχής. Οι έφηβοι απομακρύνονται σταδιακά από όσα γνώριζαν στην παιδική ηλικία, ενώ οι γονείς καλούνται να αποχαιρετήσουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονταν μέχρι τότε με το παιδί τους.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, είναι να επιτρέψουν οι ενήλικες αυτή τη σταδιακή απομάκρυνση, διατηρώντας τη σύνδεση με τον έφηβο και προστατεύοντάς τον από καταστάσεις που μπορεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

Γνώση και διαχείριση του κινδύνου

Το ότι ένας έφηβος γνωρίζει πως μια επιλογή είναι επικίνδυνη σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο; Η επιστημονική εξήγηση της δρος Στυλιανού αναδεικνύει μια ουσιαστική διαφορά. Κατά την εφηβεία, τα εγκεφαλικά συστήματα που εμπλέκονται στην ανταμοιβή και στα συναισθήματα δεν ωριμάζουν με τον ίδιο ρυθμό με εκείνα που υποστηρίζουν τον αυτοέλεγχο. Στην πρώιμη εφηβεία καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στη συναισθηματική ανταπόκριση, ενώ στην όψιμη εφηβεία, περίπου στα 17 με 19 έτη, αναμένεται σταδιακά μεγαλύτερη ικανότητα αυτορρύθμισης και αξιολόγησης συνεπειών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι έφηβοι αδυνατούν να σκεφτούν λογικά. Όπως επισημαίνει η ψυχολόγος, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, υπό συνθήκες ηρεμίας, η λογική σκέψη μπορεί ήδη γύρω στα 16 έτη να προσεγγίζει εκείνη των ενηλίκων. Η ψυχοκοινωνική ωριμότητα, ωστόσο, συνεχίζει να αναπτύσσεται και μετά τα 18. «Ένας έφηβος μπορεί, επομένως, να γνωρίζει έναν κίνδυνο, χωρίς απαραίτητα να είναι σε θέση να τον διαχειριστεί αποτελεσματικά υπό συνθήκες έντονης συναισθηματικής διέγερσης ή κοινωνικής πίεσης».

Η επισήμανση αυτή δεν σημαίνει ότι όλοι οι έφηβοι αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει αυθαίρετα συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η ίδια η δρ Στυλιανού υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφεύγονται ερμηνείες περιστατικών που αφορούν εφήβους, όταν δεν υπάρχει άμεση γνώση των συνθηκών τους.

Η περιέργεια, ο πειραματισμός, οι πρώτοι έρωτες, η ανάγκη αποδοχής και ο φόβος της απόρριψης συνθέτουν την καθημερινότητα πολλών εφήβων. Η παρέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι νέοι αναζητούν τη δική τους θέση και δοκιμάζουν τρόπους να εκφράσουν την προσωπικότητά τους.

Μακριά από το βλέμμα των γονιών

Η επιθυμία να βρεθούν μακριά από το βλέμμα των γονιών τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλουν να παραβιάσουν κανόνες. Όπως εξηγεί η δρ Στυλιανού, εκφράζει την ανάγκη να λειτουργήσουν αυτόνομα. Ταυτόχρονα, η επιθυμία αποδοχής μπορεί να κάνει δυσκολότερη τη διαχείριση της κοινωνικής πίεσης.

Γι' αυτό η ειδικός αναδεικνύει την ανάγκη να καλλιεργούνται δεξιότητες αυτοελέγχου, συναισθηματικής ρύθμισης και αυτοπροστασίας. Η αυτονομία δεν κατακτάται απλώς με την απουσία περιορισμών, αλλά και μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξη των εφοδίων που επιτρέπουν στον έφηβο να παίρνει αποφάσεις.

Η αγωνία, όμως, δεν περιορίζεται στους εφήβους. Οι γονείς προσπαθούν να ανταποκριθούν σε μια σχέση που αλλάζει, αμφισβητώντας συχνά τις δικές τους πρακτικές. Πότε πρέπει να επιμείνουν; Πότε να υποχωρήσουν; Πώς μπορούν να δώσουν περισσότερη ελευθερία χωρίς να εγκαταλείψουν τα όρια; «Ο έφηβος δεν σταματά να χρειάζεται τους γονείς του. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο τους χρειάζεται», τονίζει η δρ Στυλιανού.

Τα όρια εξακολουθούν να είναι απαραίτητα, καθώς μέσα από αυτά ο έφηβος μαθαίνει να προστατεύει τον εαυτό του και να σέβεται τους άλλους. Η πρόκληση είναι οι γονείς να παραμένουν σταθεροί, αλλά ταυτόχρονα διαθέσιμοι να ακούσουν το παιδί τους.

Σπίτι, η ασφαλής επιλογή

Η ψυχολόγος το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Μπορεί να μην αποτελούν πλέον την πρώτη του επιλογή στην καθημερινότητά του, είναι όμως σημαντικό να παραμένουν η ασφαλής του επιλογή».

Όταν ένας έφηβος κάνει λάθος ή βρεθεί σε κίνδυνο, η πρώτη του σκέψη πρέπει να μπορεί να είναι η αναζήτηση βοήθειας από τους γονείς του, χωρίς φόβο για την αντίδρασή τους. Η εμπιστοσύνη, επομένως, δεν έρχεται να αντικαταστήσει τα όρια, αλλά να τα συμπληρώσει. Η ανάγκη για ανεξαρτησία δεν καταργεί την ανάγκη για μια ασφαλή οικογενειακή σχέση.

Η πρόληψη δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη κρίση

Η δρ Στυλιανού μεταφέρει, ωστόσο, τη συζήτηση πέρα από την οικογένεια, θέτοντας ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία: «Ποιος υποστηρίζει τους ανθρώπους από τους οποίους αναμένουμε να υποστηρίξουν τους εφήβους μας;». Πόσες οργανωμένες, συστηματικές και οικονομικά προσβάσιμες ευκαιρίες έχουν οι γονείς να επιμορφωθούν, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να συμβουλευτούν ειδικούς; Και πόσες αντίστοιχες ευκαιρίες δίνονται στους ίδιους τους εφήβους για να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, την πίεση της παρέας και καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλειά τους; Αναγνωρίζει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που καθημερινά βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Ξεκαθαρίζει, όμως, ότι η ατομική προσπάθεια, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια οργανωμένη κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική πρόληψης. Οι εισηγήσεις της περιλαμβάνουν συστηματική ψυχοεκπαίδευση στα σχολεία, βιωματικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργανωμένες ομάδες γονέων, συμβουλευτικές δομές και δημιουργικές ευκαιρίες απασχόλησης των εφήβων εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Κυρίως, ζητά σταθερή συνεργασία σχολείου, οικογένειας, ειδικών και πολιτείας, η οποία δεν θα ενεργοποιείται μόνο όταν ξεσπά μια κρίση. Για τη δρα Στυλιανού, άλλωστε, η εφηβεία δεν είναι μόνο περίοδος αυξημένης ευαλωτότητας, αλλά και σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Το ζητούμενο δεν είναι να περιορίσουμε την ανάγκη των εφήβων για ελευθερία, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορούν να την κατακτήσουν με ασφάλεια.