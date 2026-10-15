Με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, πραγματοποιήθηκε χθές στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν» η τελική εκδήλωση του Διαγωνισμού Καινοτομίας «Πάφος 2.0 – Οι νέοι σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση της πόλης», μια πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Erasmus Days 2026, με τη χορηγία του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και φοιτητές, καλώντας τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να καταθέσουν πρωτότυπες προτάσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχουσες ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ζητήματα που αφορούν την Πάφο και τους πολίτες της.
Πάφος :Τελική εκδήλωση του Διαγωνισμού Καινοτομίας «Πάφος 2.0 – Οι νέοι σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση της πόλης»
Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στις ομάδες που διακρίθηκαν, με χρηματικά έπαθλα έως €1.000, ως επιβράβευση της προσπάθειας, της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητάς τους. Στην κατηγορία των μαθητών, την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα «NATURE REWARDS» του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, με 74 βαθμούς, και τη δεύτερη θέση η ομάδα «REPORT 2 RESOLVE» του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, με 67 βαθμούς. Την τρίτη θέση μοιράστηκαν οι ομάδες «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ» του Γυμνασίου Πολεμίου και «SMART TRAFFIC JAM SYSTEM» του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, συγκεντρώνοντας από 61 βαθμούς.
Στην κατηγορία των φοιτητών, την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα «AKTINA» του Πανεπιστημίου AUB Mediterraneo, με 86 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι ομάδες «ΑΝΑΜΟΝΙ» και «HYDROINTELLIGENCE» του ίδιου Πανεπιστημίου, συγκεντρώνοντας από 83 βαθμούς. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα «ACCESS PAFOS AI» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με 78 βαθμούς. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε το διαδραστικό εργαστήριο «From Using AI to Engineering AI» από τους Young Engineers Cyprus South/West, το οποίο έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προσεγγίσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη από μια διαφορετική οπτική.
Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και δραστηριότητες, γνώρισαν πώς μπορούν να περάσουν από την απλή χρήση των ψηφιακών εργαλείων στον σχεδιασμό εφαρμογών και λύσεων για πραγματικά προβλήματα.
Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής των νέων στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Πάφου, αλλά και την αξία της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Με την πρωτοβουλία «Πάφος 2.0», το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου έδωσε βήμα στη νέα γενιά να εκφράσει τις ιδέες της και να συμβάλει με τις δικές της προτάσεις στην εξέλιξη της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση.
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