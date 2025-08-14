Αναρτήθηκαν επικαιροποιημένα αναλυτικά προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης, στόχος ο περιορισμός ύλης λέει το ΥΠΑΝ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα https://sch.cy/analytika τα επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα για όλα τα μαθήματα, όλων των τάξεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως στόχος του Υπουργείου είναι η ύλη να περιοριστεί στη βασική, αναγκαία και προαπαιτούμενη, ώστε να καλλιεργούνται δεξιότητες ή ικανότητες και να προάγεται η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Αναφέρεται ότι ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές, Πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους εκπαιδευτικών οργανώσεων, εργάστηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2024 - 2025 για να ολοκληρώσουν τη δεύτερη φάση της επικαιροποίησης αυτής.

Ακόμη επισημαίνεται πως το έργο της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων συνεχίζεται και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τον εμπλουτισμό τους με ψηφιακές ικανότητες / δεξιότητες και τη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

"Ήδη, με τις αλλαγές που υλοποιούμε στο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες, προάγεται η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και όχι μόνο οι τελικές αξιολογήσεις (π.χ. διαγωνίσματα), ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και οι δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών από τη προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος της φοίτησής τους στο σχολείο", προσθέτει το Υπουργείο, και συμπληρώνει ότι το όλο εγχείρημα πλαισιώνεται με επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών από τους επιθεωρητές και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τόσο σε σχολική βάση, όσο και κεντρικά, με στόχο να υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ