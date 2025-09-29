Εκλογές στα κατεχόμενα: Τουρκική η εταιρεία δημοσκοπήσεων που δείχνει προβάδισμα στον Τατάρ - Τα ποσοστά

Το 58,9% στα κατεχόμενα στηρίζει την λύση των δύο κρατών έναντι 41,1% που στηρίζει ομοσπονδία και το 41,8% επιλέγει Ερσίν Τατάρ έναντι ποσοστού 40,1% που στηρίζει Τουφάν Ερχιουρμάν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της τουρκικής εταιρείας ερευνών κι επικοινωνίας Genar που προβάλλει σήμερα πρωτοσέλιδα η εφημερίδα "Κίπρις".

Δύο ημέρες πριν, στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων "Ανατολή" ο Πρόεδρος της εν λόγω τουρκικής εταιρείας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Ιχσάν Ατάς είχε δηλώσει πως η "ύπαρξη της τδβκ" είναι κρίσιμη για τη γεωπολιτική της Μεσογείου. Υποστήριξε δε ότι «όταν ήταν οι Ε/κ στην εξουσία στο νησί κι ενώ στην Ελλάδα υπήρχε η χούντα, όπως κάνει σήμερα το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, προσπάθησαν να εξαλείψουν με σφαγές τους Τ/κ».

«Όποιος έχει ιστορική γνώση γνωρίζει ότι η θεμελιώδης δομή των δυτικών ιμπεριαλιστών δεν έχει αλλάξει και ποτέ δεν έχουν οραματιστεί ένα θετικό μέλλον για τους Τ/κ. Η ανοχή που επέδειξαν οι δυτικές δυνάμεις προς την ε/κ πλευρά έχει μετατραπεί σε άλλες σκέψεις για τους Τ/κ, αποδεικνύοντας ότι δεν θα εγκαταλείψουν την ιδέα της απομάκρυνσης των Τ/κ από το νησί», υποστήριξε.

Ο κ. Ακτάς χαρακτήρισε επίσης εντυπωσιακό το ενδιαφέρον του Ισραήλ για την Κύπρο. «Το Ισραήλ, το οποίο διαπράττει σφαγές στην Παλαιστίνη τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ο στενότερος σύμμαχός των Ε/κ", ανέφερε.

Οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ιμπεριαλιστές δεν έχουν εγκαταλείψει τους στόχους τους σχετικά με την Κύπρο, πρόσθεσε στην ανάλυσή του στο πρακτορείο "Ανατολή" για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα ο κ. Ατάς. «Όταν τους δοθεί η ευκαιρία, δεν θα διστάσουν να διαπράξουν γενοκτονία, όπως έκαναν στην Κύπρο το 1974, στη Βοσνία τη δεκαετία του 1990 και σήμερα στη Γάζα. Πράγματι, οι Τουρκοκύπριοι γνωρίζουν αυτήν την απειλή», είπε.

Ο ιδιοκτήτης της Genar υποστήριξε ότι στην έρευνά τους στην Κύπρο εντόπισαν ότι το ποσοστό όσων θέλουν να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα στο νησί είναι πάνω από 90%. «Η υποστήριξη που έλαβε από την μητέρα πατρίδα η TMT το 1974 χρησιμεύει ως ασφάλεια για τον κυπριακό λαό στο νησί σήμερα»., είπε

Ο κ. Ακτάς εξήγησε ότι στα κατεχόμενα υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα, το ΚΕΕ που στηρίζει λύση δύο κρατών και το ΡΤΚ που στηρίζει ομοσπονδία. Στην ερώτηση που έθεσαν, είπε, «στηρίζετε τη λύση δύο κρατών;» το 58,9% απάντησε ναι και το 41,1% είπε ομοσπονδία.

Ενόψει των εκλογών, ο Ερσίν Τατάρ υποστηρίζεται από το ΚΕΕ, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) και το Κόμμα της Αναγέννησης (ΚΑ) στο πλαίσιο της «συμμαχίας της Κοινής Λογικής», είπε ο Ακτάς και ο Τουφάν Έρχουρμαν, από την άλλη πλευρά, στηρίζεται από το ΡΤΚ και το Κ Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ).

Στο ερώτημα «Ποιον θα ψηφίζατε αν διεξάγονταν εκλογές σήμερα;», είπε, εντόπισαν υψηλό επίπεδο αναποφάσιστων. Ο Ερσίν Τατάρ έλαβε το 41,8%, ενώ ο Τουφάν Έρχουρμαν το 40,1%. Το αποτέλεσμα των «εκλογών», σημείωσε, θα καθοριστεί από το 14,9% των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δεν αναφέρεται πότε έγινε χρονικά, αναδημοσιεύθηκαν χθες σε κάποια τ/κ ηλεκτρονικά ΜΜΕ και σήμερα πρωτοσέλιδα στην "Κίπρις".

Πηγή: ΚΥΠΕ