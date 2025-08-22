Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Eurostat: Η Κύπρος στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ξένων φοιτητών

Το 2023, σημειώνει η Eurostat, υπήρχαν 1,76 εκατομμύρια φοιτητές από το εξωτερικό που φοιτούσαν σε τριτοβάθμιες σπουδές σε ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχούν στο 8,4% όλων των φοιτητών.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ξένων φοιτητών μεταξύ των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Eurostat.

Η Κύπρος, με 22,3%, κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ξένων φοιτητών μεταξύ των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το Λουξεμβούργο (52,3%) και τη Μάλτα (29,6%), σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η Ελλάδα (3,0%), η Κροατία (3,7%) και η Ισπανία (4,3%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Σε 20 χώρες της ΕΕ, αναφέρεται, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών από το εξωτερικό προερχόταν από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό το ποσοστό ήταν υψηλότερο στη Σλοβακία (91,3%), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (89,4%) και την Κροατία (89,0%), προστίθεται.

Οι φοιτητές από την Ασία ήταν η μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών στην Ιρλανδία (45,0%), τη Φινλανδία (43,35%), τη Γερμανία (40,1%) και την Ιταλία (36%).

Στη Γαλλία, περισσότεροι από τους μισούς (52,3%) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό το 2023 προέρχονταν από την Αφρική, η οποία ήταν επίσης η μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών στην Πορτογαλία (42,1%).

Στην Ισπανία, οι περισσότεροι από τους ξένους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (46,7%) προέρχονταν από την Καραϊβική, την Κεντρική και Νότια Αμερική.

