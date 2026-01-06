Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βρέθηκε ο κλεμμένος σταυρός των Θεοφανίων στη Λεμεσό - Ομολόγησε ο δράστης

Υπόθεση κλοπής διερευνούσε το ΤΑΕ Λεμεσού - Κύπριος παραδέχθηκε ότι πήρε τον σταυρό μετά την κατάδυση

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης απώλειας του σταυρού κατά την τελετή των Θεοφανίων στη Λεμεσό προχώρησε η Αστυνομία, μετά από εξετάσεις που διενήργησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε ύποπτο πρόσωπο, το οποίο κλήθηκε για ανάκριση και παραδέχθηκε ότι ήταν αυτό που πήρε τον σταυρό, αφού προηγουμένως είχε βουτήξει στη θάλασσα κατά τον αγιασμό των υδάτων.

Κατόπιν υπόδειξής του, ο σταυρός εντοπίστηκε, παραλήφθηκε και τέθηκε υπό αστυνομική κατοχή. Όπως διευκρινίζεται, το πρόσωπο που ομολόγησε είναι Κύπριος και αναμένεται να συλληφθεί.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις γύρω από την υπόθεση.

