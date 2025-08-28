Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
ΟΕΛΜΕΚ: Απαγόρευσαν στους διευθυντές να ενημερωθούν για τη νέα σχολική χρονιά- «Παραπληροφορείτε» απαντά το ΥΠΑΝ

Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας , η ΟΕΛΜΕΚ επικαλέστηκε διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα ως αιτία για τον αποκλεισμό.

Να μην επιτρέψει στους/στις διευθυντές/ντριες των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση ενημέρωσης για τη νέα σχολική χρονιά, αποφάσισε η ΟΕΛΜΕΚ.

Η συνάντηση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αφορά τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, τις νέες πολιτικές και τον ρόλο των διευθυντών/ντριών στην αναβάθμιση και βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας , η ΟΕΛΜΕΚ επικαλέστηκε διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα ως αιτία για τον αποκλεισμό.

Απαντώντας, το Υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας λύπη για τη στάση της ΟΕΛΜΕΚ και κατηγορώντας τον σύνδεσμο ότι παραπληροφορεί και δεν αξιολογεί σωστά τον ρόλο των διευθυντών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο τρόπος επίλυσης των αιτημάτων δεν είναι η αφαίρεση από τα στελέχη του δικαιώματος στην εκπαίδευση, τη ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων με το Υπουργείο, αλλά ο διάλογος, τον οποίο το ΥΠΑΝ ποτέ δεν αρνήθηκε».

Το Υπουργείο καλεί σε «πιο υπεύθυνη στάση» και τονίζει ότι οι αποφάσεις που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και μειώνουν το ρόλο των στελεχών του πρέπει να αποφευχθούν. Παράλληλα, απευθύνει δημόσια πρόσκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για «επίλυση των σοβαρών ζητημάτων ουσίας που απασχολούν το εκπαιδευτικό σύστημα, μακριά από τακτικισμούς και μικροπολιτικές».

