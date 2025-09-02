ΥΠΑΝ-ΟΕΛΜΕΚ τα λένε σήμερα για την αξιολόγηση

Νέα συνάντηση με την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, στο επίκεντρο της οποίας τίθεται το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, πραγματοποιεί σήμερα η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Μετά την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ, η υπουργός συναντάται με εκπροσώπους της ΟΕΛΜΕΚ, με τη συνάντηση να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Στη σημερινή συνάντηση η υπουργός αναμένεται να ενημερώσει προφορικά, και στη συνέχεια γραπτώς, για τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει στο νέο σχέδιο.

Όπως ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στον «Π» την προηγούμενη εβδομάδα, οι αλλαγές αυτές δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της πρότασης. Συνεπώς, δεν αναμένεται να αλλάξει και η στάση της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία διαφωνεί σε βασικά ζητήματα, όπως η εισαγωγή του θεσμού του ανώτερου εκπαιδευτικού και η εμπλοκή του διευθυντή στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για το θέμα της αξιολόγησης του διευθυντή, η υπουργός ξεκαθάρισε στον «Π» ότι δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου να αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ίσως τεθεί προς συζήτηση το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η εφαρμογή της συγκεκριμένης παραμέτρου. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να λάβουν την πρώτη τους αξιολόγηση από τον διευθυντή στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, η οποία, βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, θα διαρκέσει πέντε χρόνια.

Ανώτερος εκπαιδευτικός και αποσπασμένοι

Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο του ανώτερου εκπαιδευτικού, η πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ είναι, αντί να δοθούν 250 θέσεις για την εισαγωγή του θεσμού, να δοθούν 250 θέσεις για βοηθούς διευθυντές. Το υπουργείο δεν αποδέχεται αυτή την εισήγηση, καθώς, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, «άλλος ο σκοπός του ανώτερου εκπαιδευτικού και άλλος του βοηθού διευθυντή και του διευθυντή». Για την ΟΕΛΜΕΚ, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα διοικητικής στελέχωσης, που σύμφωνα με την οργάνωση αντιμετωπίζει το 25% των σχολείων.

«Δεν έχουμε βοηθούς διευθυντές και διευθυντές για να στελεχώσουν διοικητικά τα σχολεία μας και το ΥΠΑΝ έρχεται και, αντί να λάβει μέτρα, προωθεί την εφαρμογή θεσμού όπως ο ανώτερος εκπαιδευτικός», ανέφερε σε δηλώσεις του χθες στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος. Μιλώντας για τα διοικητικά και άλλα κενά στα σχολεία, ο κ. Ταλιαδώρος αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Τόνισε ότι, ενώ υπάρχουν σχολεία χωρίς βοηθούς διευθυντές, «80-90 βοηθοί διευθυντές Α και Β βρίσκονται, κάποιοι εδώ και δεκαετίες, αποσπασμένοι στο υπουργείο και όχι στα σχολεία τους».

«Η υπουργός μάς υποσχέθηκε ότι θα μείωνε τις αποσπάσεις αλλά μάλλον δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, αυξάνονται αντί να μειώνονται κάθε χρόνο οι αποσπάσεις», είπε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αποσπάσεις αλλά και το ότι υπάρχουν άτομα που αποσπώνται για δεκαετίες, παίρνουν προαγωγές και γίνονται βοηθοί διευθυντές και διευθυντές ενώ είναι αποσπασμένοι. Υπάρχουν άτομα 20 χρόνια σε απόσπαση. Είναι 20 χρόνια αναντικατάστατοι αυτοί δηλαδή και δεν μπορεί να πάει άλλος εκπαιδευτικός στη θέση τους;».